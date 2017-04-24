Пхеньян заявил, что готов потопить американский авианосец «Карл Винсон»

Пхеньян, , 02:28 — REGNUM Северная Корея готова нанести удар по американской авианосной группе, которую направили к Корейскому полуострову. Об этом сообщает официальное издание Трудовой партии КНДР «Нодон синмун».

Как говорится в материале газеты, северокорейские революционные силы готовы нанести удар по атомному авианосцу США и потопить его одним ударом. Также газета сравнивает американское судно с «грубым животным». В этом случае удар по авианосцу был бы реальной демонстрацией военной силы КНДР.

Как отмечает Reuters, соответствующий материал был размещен на третьей полосе газеты. На предыдущих страницах речь шла о северокорейском лидере Ким Чен Ыне, который посетил свиноферму.

Известно, что в среду, 26 апреля, представители Белого дома проведут брифинг для сенаторов по поводу Пхеньяна. В мероприятии, как ожидается, примут участие госсекретарь Рекс Тиллерсон, министр обороны Джим Мэттис, глава Национальной разведки Дэн Коатс и руководитель Объединенного комитета штабов Джозеф Данфорд.

Как ранее передавало ИА REGNUM, ВМС США во главе с атомным авианосцем «Карл Винсон» и ракетные эсминцы морских Сил самообороны Японии «Асагара» и «Самидарэ» начали совместные учения к югу от Корейского полуострова. Отмечалось, что таким образом США и Япония хотят оказать сдерживающее воздействие на КНДР в преддверии возможных запусков ракет в связи с годовщины основания Корейской народной армии, которую отмечают 25 апреля.

Британское издание также пишет, что, по словам вице-президента США Майкла Пенса, корабли должны прибыть к месту назначения «в течение ближайших дней».

Учения продолжатся от трех до пяти дней. Позднее также сообщалось, что тренировки по эвакуации американских военных с территории Южной Кореи пройдут в июне этого года.

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