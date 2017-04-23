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Для Пхеньяна: США и Япония начали совместные учения

Политика

... у Корейского полуострова

Вашингтон, 23 апреля 2017, 05:01 — REGNUM  К югу от Корейского полуострова начались совместные учения авианосной ударной группы ВМС США во главе с атомным авианосцем «Карл Винсон» и ракетными эсминцами морских Сил самообороны Японии «Асагара» и «Самидарэ». Об этом информирует агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники.

Как отмечает издание, совместными учениями Токио и Вашингтон хотят подействовать на Северную Корею, оказав сдерживающее воздействие, из-за возможных ядерных испытаний или запуска баллистических ракет по случаю предстоящей годовщины основания Корейской народной армии — 25 апреля.

Известно, что маневры продлятся в течение трех или пяти дней. За это время американские и японские суда отработают маневрирование в составе тактических групп и проведут тренировки по связи.

Кроме того, корабли обеих стран могут продвинуться на северо-восток, после чего продолжат совместные учения в Японском море.

Напомним, что 9 апреля стало известно, что группа авианосцев из авиакрыла CVW-2 (Carrier Air Wing), ракетного эсминцы Michael Murphy и Wayne E. Meyer, оснащенного боевой информационно-управляющей системой Aegis, и ракетного крейсера Lake Champlain направляется в сторону Корейского полуострова.

Позднее выяснилось, что соединение проводило учения с ВМС Австралии в Индийском океане.

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