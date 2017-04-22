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Вице-президент США: Эскадра с «Карлом Винсоном» скоро подойдет к КНДР

Политика

Поход затянулся

Майкл Пенс
Victorgrigas
Майкл Пенс

Канберра, 22 апреля 2017, 07:55 — REGNUM  

Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что боевая эскадра в составе которой находится ударный авианосец «Карл Винсон» войдет в акваторию Японского моря «через несколько дней». Такое заявление Пенс сделал сегодня, 22 апреля, в ходе переговоров с премьер-министром Австралии Малкольмом Тернбуллом, сообщает Reuters.

Пенс заявил, что корабельная группа ВМС США во главе с «Карлом Винсоном» войдет в Японское море «через несколько дней». Он также подчеркнул, что существует возможность добиться безъядерного статуса Корейского полуострова с помощью сотрудничества с Китайской Народной Республикой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 апреля стало известно, что командование США неожиданно развернуло ударную группу ВМС во главе с авианосцем «Карл Винсон» в сторону Корейского полуострова.

Эскадра двигалась из Сингапура к Австралии, однако неожиданно получила приказ сменить курс и следовать к берегам КНДР.

При этом Белый дом начал использовать агрессивную риторику и намекать на силовое решение конфликта на Корейском полуострове.

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