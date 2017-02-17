СК России собрал доказательства преступлений Киева против народа Донбасса

Москва, , 05:31 — REGNUM Следственный комитет России собрал доказательства многочисленных преступлений киевских властей против мирного населения Донбасса, которые в дальнейшем могут быть направлены в международные суды либо специально созданный трибунал. Об этом 17 февраля пишет газета «Известия» со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

«Следственный комитет расследует такие преступления, руководствуясь как нормами международного права, так и российского законодательства, позволяющего привлекать к уголовной ответственности иностранных граждан, совершивших преступления за пределами нашей страны, в случае, если они не понесли за это наказание», — сообщила Петренко.

Он подчеркнула, что «такие преступления не имеют срока давности» и российские следователи «примут все возможные меры, чтобы рано или поздно как исполнители этих преступлений против мирного населения, так и те, кто отдавал приказы, понесли заслуженное наказание».

Отмечается, что расследование основного дела о совершении представителями высшего политического и военного руководства Украины тяжких и особо тяжких преступлений на территории ДНР и ЛНР продолжается. Параллельно с этим расследуется такие дела, как нападение на российское посольство в Киеве, похищение российских военнослужащих в Крыму и другие.

В СК подчёркивают, что располагают неопровержимыми доказательствами совершения многочисленных преступлений против мира и безопасности человечества. Перспективы создания международного суда сегодня сложно оценить, но в СК подчёркивают, что их задача состоит в сборе достаточной доказательной базы, чем следователи и занимаются, при любой возможности допрашивая свидетелей и участников событий и изучая все поступающие материалы.

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