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«Это и называется простым русским словом проституция»

Политика
Милонов назвал поведение Марии Максаковой цинизмом 80-го уровня
Виталий Милонов
Иллюстрация: Assembly.spb.ru
Виталий Милонов

Санкт-Петербург, 16 февраля 2017, 15:30 — REGNUM  Депутат Государственной думы Виталий Милонов шокирован цинизмом бывшего думского парламентария Марии Максаковой, которая, как выяснилось, имеет гражданство Германии. Наличие иностранного гражданства запрещено для лиц, занимающих государственные должности.

Кроме того, Максакова поддержала действия своего мужа и бывшего думского коллеги Дениса Вороненкова, перебравшегося на Украину и выступившего с резкими обвинениями в адрес российского руководства и российской политики.

«У меня до сих пор не укладывается 80 уровень цинизма этого человека», — написал Милонов на своей странице в соцсети о Максаковой.

Он напомнил, что Мария Максакова активно участвовала в праймериз «Единой России» в Санкт-Петербурге весной 2016 года.

«Во время предварительных выборов Мария демонстрировала просто фанатичное желание стать кандидатом именно от партии «Единая Россия». Клеймила кровавый режим на/в Украине, называла Порошенко отъявленным негодяем. И вот наша Маша совсем не наша», — сокрушается Милонов.

«180 градусов поворота — видимо это и называется простым русским словом проституция», — резюмировал он.

Позже Виталий Милонов напомнил, что в ходе подготовки к думским выборам 2016 года «Единая Россия» отказалась от выдвижения Максаковой в качестве кандидата от партии. «Что-то в ней стразу было не правильное. Фальшивое», — добавил действующий депутат.

В интервью изданию «Медуза» бывший депутат Госдумы Мария Максакова заявила, что наряду с российским сохранила и немецкое гражданство, так как родилась в Германии. При этом, по ее словам, в «Единой России» знали об этом обстоятельстве и, когда Мария Максакова прошла в Госдуму VI созыва, хотели, чтобы она отказалась от второго гражданства.

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14 февраля стало известно, что Мария Максакова и ее супруг, бывший депутат Государственной думы Денис Вороненков, отправились на Украину, чтобы избежать российского правосудия. На следующий день СМИ сообщили о том, что Вороненков объявлен в федеральный розыск в связи с обвинением в мошенничестве.

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