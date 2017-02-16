Президент Узбекистана прибудет в Москву в апреле

Об этом объявил вице-премьер Дмитрий Козак. Узбекские власти пока о визите Мирзиёева в Российскую Федерацию официально не объявляли

Ташкент, , 11:06 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Россию в апреле этого года, данную информацию озвучил вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак в ходе заседания Узбекско-российской межправкомиссии, передает корреспондент ИА REGNUM.

Узбекские власти пока официально не объявляли о визите Мирзиёева в Российскую Федерацию.

«Россия и Узбекистан связывают большие ожидания с предстоящим в апреле этого года государственным визитом президента Узбекистана, Это будет политически знаковый визит», — заявил Козак в ходе заседания комиссии.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, товарооборот между Узбекистаном и Россией в 2017 году может быть доведен до 5 миллиардов долларов.

В 2016 году товарооборот между Узбекистаном и Россией сократился на 5% по сравнению с 2015 годом — до 4,2 миллиарда долларов.

Сотрудничество между Россией и Узбекистаном развивается на основе Договоров о стратегическом партнерстве (2004 год) и о союзнических отношениях (2005 год).