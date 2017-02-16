Президент Узбекистана прибудет в Москву в апреле
Ташкент, 16 февраля 2017, 11:06 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Россию в апреле этого года, данную информацию озвучил вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак в ходе заседания Узбекско-российской межправкомиссии, передает корреспондент ИА REGNUM.
Узбекские власти пока официально не объявляли о визите Мирзиёева в Российскую Федерацию.
«Россия и Узбекистан связывают большие ожидания с предстоящим в апреле этого года государственным визитом президента Узбекистана, Это будет политически знаковый визит», — заявил Козак в ходе заседания комиссии.
Как ИА REGNUM сообщало ранее, товарооборот между Узбекистаном и Россией в 2017 году может быть доведен до 5 миллиардов долларов.
В 2016 году товарооборот между Узбекистаном и Россией сократился на 5% по сравнению с 2015 годом — до 4,2 миллиарда долларов.
Сотрудничество между Россией и Узбекистаном развивается на основе Договоров о стратегическом партнерстве (2004 год) и о союзнических отношениях (2005 год).