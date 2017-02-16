Россия и Узбекистан в 2017 году планируют увеличить товарооборот на 20%
Ташкент, 16 февраля 2017, 10:16 — REGNUM Товарооборот между Узбекистаном и Россией в 2017 году может быть доведен до 5 миллиардов долларов, заявил министр внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана Эльер Ганиев.
«Обе стороны работают в этом направлении, для увеличения товарооборота есть все возможности», — указал Ганиев в ходе заседания Межправительственной узбекско-российской комиссии по экономическому сотрудничеству в Ташкенте.
В ходе заседания было озвучено, что товарооборот между Узбекистаном и Россией в 2016 году сократился на 5% по сравнению с 2015 годом — до 4,2 миллиарда долларов. При этом стороны назвали 2012 год, когда двусторонний торговый оборот достиг 7,8 миллиарда долларов, «ориентиром, к которому нужно стремиться».
Узбекская сторона указала на ограничения в доступе на российский рынок, которые Россия вводит в отношении товаров, произведенных в Узбекистане.
В частности, это касается «некоторых видов продукции легпрома», кроме того, узбекская сторона просит Россию убрать механизм утилизационного сбора для автомобилей, произведенных в Узбекистане.
Вместе с этим, Узбекистан облагает российские автомобили таможенными платежами в размере 5% акциза и 20% НДС от стоимости автомобиля.
На Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству российскую сторону представляет вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак, узбекскую — заместитель премьер-министра Узбекистана Рустам Азимов.
Накануне Дмитрия Козака принял президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. В ходе встречи также обсуждались вопросы развития двусторонних отношений.