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Смольный не будет обжаловать вердикт суда о снятии доски Колчаку

Политика
Доску повесили по инициативе движения «Белое дело»

Санкт-Петербург, 15 февраля 2017, 13:19 — REGNUM  Администрация Санкт-Петербурга не будет обжаловать решение Смольнинского районного суда, согласно которому власти города должны демонтировать мемориальную доску адмиралу Александру Колчаку.

«Подача жалобы от правительства Петербурга не планируется», — сказал изданию «Фонтанка» один из анонимных собеседников в Смольном. По данным источника, предложение не оспаривать решение суда было высказано губернатором Георгием Полтавченко в беседе с новым вице-губернатором Анной Митяниной, ранее возглавлявшей юридический комитет Смольного.

Ранее глава комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко говорил, что демонтажа доски не состоится до вступления в силу решения суда и окончания всех судебных процедур.

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Памятную доску Колчаку с санкции городских властей повесили 12 ноября 2016 года на фасаде дома №3 по улице Большой Зеленина, в котором в начале XX века жил адмирал.

Несколько общественных объединений выступили против появления доски, в Смольнинский районный суд было подано пять исков с требованием снять доску, их объединили в одно производство. Истцы считают Колчака военным преступником времен Гражданской войны и полагают, что власти Петербурга превысили свои полномочия, фактически реабилитировав Колчака, на что не имели юридических оснований.

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24 января 2017 года Смольнинский суд удовлетворил иск о признании незаконным постановления правительства Санкт-Петербурга об установке памятной доски Колчаку и обязал ее демонтировать. «Возложить на Комитет по культуре Санкт-Петербурга обязанность демонтировать мемориальную доску Колчаку А. В., установленную на фасаде дома №3 по Б. Зелениной улице в Санкт-Петербурге», — говорится в судебном постановлении.

Инициаторы установки доски — движение «Белое дело» — заявили о намерении обжаловать это решение в вышестоящей инстанции — городском суде. Это может быть сделано в течение месяца со дня вынесения вердикта районным судом.

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