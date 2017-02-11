Великобритания «затягивает» Финляндию в НАТО

Финны могут сделать ещё один шаг на пути к альянсу

Хельсинки, , 23:28 — REGNUM Президент Финляндии Саули Ниинистё обсудил с министерской комиссией по внешней политике и политике безопасности предложение Великобритании по участию Финляндии в совместном экспедиционном корпусе сил быстрого реагирования JEF (The UK Joint Expeditionary Force). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 10 февраля, в пресс-службе правительства Финляндии.

Такое сотрудничество, в числе прочего, откроет канал для более широкого взаимодействия с Великобританией, отмечается в правительственном пресс-релизе. Решение об участии Хельсинки в программе JEF будет принято позже. Финляндия намерена продвигаться вперед в этом вопросе вместе со Швецией, отметили в пресс-службе.

Напомним, что ранее Великобритания предложила Финляндии и Швеции присоединиться к возглавляемой Лондоном программе JEF. «Предложение о сотрудничестве обосновывается тем, что Финляндия и Швеция уже являются партнерами НАТО, и у нас долгие традиции сотрудничества с Британией в миротворческой деятельности», — цитирует финское издание Yle главного директора департамента по оборонной политике Министерства обороны Финляндии Янне Куусела. По его словам, сотрудничество в этом проекте связано с НАТО, потому что идея создания JEF возникла именно в странах альянса, а деятельность подразделения происходит в рамках НАТО.

Как отмечает Куусела, целью программы является развитие боеспособности сил быстрого реагирования. В настоящее время членами группы JEF являются, наряду с Британией, Голландия, Дания, Норвегия, Эстония, Латвия и Литва.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2016 года на саммите НАТО в Варшаве министры обороны Финляндии и Великобритании подписали рамочный документ о сотрудничестве в области обороны. Стороны планируют усилить сотрудничество в сфере подготовки военных, а также при проведении операций по урегулированию кризисов. Кроме того, в документе указываются такие направления совместной работы, как противодействие химическому и биологическому оружию и обмен информацией.

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