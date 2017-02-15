«Смена губернатора была нужна новгородцам как глоток свежего воздуха»

Великий Новгород, , 10:28 — REGNUM В Новгородской области «накопилась психологическая усталость» от Сергея Митина на посту главы региона, и смена власти воспринимается «как глоток свежего воздуха». Об этом сегодня, 15 февраля, корреспонденту ИА REGNUM заявил депутат Госдумы РФ от ЛДПР Антон Морозов, представляющий в парламенте Новгородскую, Псковскую и Тверскую области. В 2006—2011 годах Антон Морозов был депутатом Новгородской областной думы.

«К сожалению, последняя череда неприятностей, которые случились в окружении Сергея Митина — начиная с ареста его первого заместителя Арнольда Шалмуева и завершая инцидентом с депутатом Новгородской областной думы Юрием Ивлевым — сильно подпортили его репутацию и оценку его деятельности в Москве. Понятно, что есть определённые успехи в экономике, в инфраструктурных проектах, но в деятельности губернатора очень важна именно имиджевая составляющая. А на имидж, помимо скандалов в окружении, влияют ещё и личностные характеристики, а также определённая внутриэлитная конфликтность, сложившаяся в Новгородской области», — пояснил депутат, отметив, что «на себе испытал сложный характер Сергея Герасимовича».

«В 2007 году, когда он только пришёл в регион, я, будучи депутатом Новгородской областной думы, с удовольствием поддержал его кандидатуру, потому что в те времена его приход воспринимался новгородцами как некий «глоток свежего воздуха» и возможность вырваться из так называемого «новгородского Чикаго». Но, как показала практика, к сожалению, доброжелательные и конструктивные взаимоотношения с Сергеем Герасимовичем не могут продолжаться долго. Я это испытал на себе и думаю, что многие члены его команды, которые приходили и уходили, тоже испытывали такие сложности. В итоге всё это накопилось и вылилось в то, что новгородцы ожидали его ухода как манны небесной, возникла чисто психологическая усталость. Новгороду вновь был нужен глоток свежего воздуха», — отметил Антон Морозов.

По мнению депутата, то, что выбор пал на Андрея Никитина, — «очень хорошо», так как Никитин известен развитием инноваций и новых подходов к экономике на государственном, правительственном уровне (Агентство стратегических инициатив, которое он возглавлял с 2011 года, учреждено правительством РФ — прим. ИА REGNUM). В подобных инициативах регион остро нуждается.

Антон Морозов также заявил, что ЛДПР, «безусловно», будет участвовать в выборах губернатора Новгородской области в сентябре 2017 года и в ходе избирательной кампании готова предложить альтернативную концепцию развития региона и «успешно посоревноваться» с Никитиным, а после выборов — эффективно сотрудничать.

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Напомним, после работы депутатом Новгородской областной думы в 2006—2011 годах Антон Морозов в 2012 году был командирован на дипломатическую должность советника по науке и технике в Постоянное представительство Российской Федерации при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке (США). После завершения командировки в 2016 году стал депутатом Государственной думы шестого созыва от ЛДПР, а на выборах 2016 года переизбран в Госдуму по списку партии. В сентябре 2016 года Антон Морозов также участвовал в выборах губернатора Тверской области, набрав в свою поддержку 14,56% голосов (второе место, глава региона Игорь Руденя получил 72,43%) и обойдя кандидата от «Коммунистов России» Илью Клейменова, который получил 8,75%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новгородской области с 13 февраля временно исполняет обязанности губернатора 37-летний Андрей Никитин, бывший гендиректор Агентства стратегических инициатив. Прежний губернатор Сергей Митин, которому в прошлом году исполнилось 65 лет, сложил полномочия досрочно после девяти с половиной лет руководства Новгородской областью. На этом посту в 2007 году он сменил Михаила Прусака, который возглавлял регион почти 16 лет.

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