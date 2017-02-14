Ио новгородского губернатора: Мои планы в регионе зависят от доверия людей

Андрей Никитин намерен в ближайшее время побывать во всех районах Новгородской области

Великий Новгород, , 14:51 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин начнёт работу в регионе со встреч — с действующим составом правительства, с руководством областного центра — Великого Новгорода, с лидерами общественного мнения, с руководством Новгородского государственного университета, «чтобы понять, как и чем живут люди». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом Никитин заявил на брифинге сегодня, 14 февраля.

Он назвал три основных принципа своей кадровой политики: умение работать быстро, но качественно; понимание цели работы, а также — порядочность. «Резких шагов» Никитин делать не намерен, так как убеждён, что «это никогда не бывает правильно».

Отвечая на вопрос о планах на предвыборную кампанию, Никитин заявил, что, прежде всего, в ближайшее время намерен побывать во всех районах Новгородской области, и его решение будет зависеть от доверия людей.

Читайте также: «Страшно интересно»: чего ждут новгородцы от губернатора — «варяга»

Андрей Никитин обновит Новгородской области программу развития

Напомним, Андрей Никитин назначен временно исполняющим обязанности главы Новгородской области до выборов губернатора, которые пройдут в регионе в Единый день голосования 10 сентября 2017 года. До 13 февраля Новгородской областью в течение 9,5 лет (два срока полномочий) руководил Сергей Митин, который подал в отставку досрочно.

Читайте ранее в этом сюжете: Сергей Митин: «Я остаюсь ярым новгородцем»

Читайте развитие сюжета: Мэр Великого Новгороде убеждён, что новый глава региона «услышит город»