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Сергей Митин: «Я остаюсь ярым новгородцем»

Политика
Уроженец Нижегородской области Сергей Митин руководил Новгородской областью 9,5 лет

Великий Новгород, 14 февраля 2017, 13:25 — REGNUM  «Я остаюсь ярым новгородцем и, где бы я ни был, сделаю всё, чтобы Новгородская земля развивалась, а люди здесь жили успешно», — заявил сегодня, 14 февраля, губернатор Новгородской области Сергей Митин. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, слово для выступления Митину, оставившему пост главы региона досрочно после 9,5 лет руководства Новгородской областью, было предоставлено после представления новгородцам нового врио губернатора Андрея Никитина.

Сергей Митин заявил о достигнутых результатах в росте ВРП, в сфере сельского хозяйства и промышленности, отметил, что в прошлом году в Новгородскую область было привлечено 75 млрд рублей инвестиций, а за 9,5 лет доходы регионального бюджета выросли в 2,5 раза. Экс-губернатор гордится, что два города области — Великий Новгород и Старая Русса — за это время стали городами воинской славы. «Сегодня наша земля, Великий Новгород, уверенно ассоциируются с «Родиной России», — заявил Митин.

По его мнению, новому руководителю области, которого он назвал «человеком молодым, талантливым, с богатым опытом работы в современных экономических условиях», придётся решать проблемы транспорта, дорог, ЖКХ, а также медицинского обслуживания. Он выразил уверенность, что Андрей Никитин с этим справится.

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Полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов отметил, что у него как у полпреда не было претензий к работе новгородского губернатора. «Все майские указы исполнялись качественно и в срок», — сказал он и не исключил, что Сергей Митин «будет полезен не только в регионе, но и на федеральном уровне».

Задать бывшему главе региона уточняющие вопросы о его дальнейших планах журналистам не удалось ни 13 февраля, когда он выступил с заявлением для прессы, ни сегодня, 14 февраля.

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Напомним, временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области назначен 37-летний Андрей Никитин, который с 2011 года возглавлял Агентство стратегических инициатив. 65-летний Сергей Митин оставил свой пост досрочно, заявив журналистам, что «попросил президента России о новых поручениях».

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