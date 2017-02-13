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Туризм, инвестиции, бизнес: Андрей Никитин назвал новгородские приоритеты

Политика
Состоялась рабочая встреча Владимира Путина с Андреем Никитиным, назначенным временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области
Встреча президента России Владимира Путина с Андреем Никитиным
Иллюстрация: Kremlin.ru
Встреча президента России Владимира Путина с Андреем Никитиным

Великий Новгород, 13 февраля 2017, 14:08 — REGNUM  Временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным назвал приоритеты развития региона. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Безусловно, Новгородская область очень интересная и с исторической точки зрения, и с логистической точки зрения. По сути, это такой коридор между двумя столицами», — отметил Никитин. Среди приоритетов развития первым он назвал туристическую индустрию; во-вторых, индустрию, связанная с переработкой, «которая работает на этот основной наш кластер населения, который расположен между Москвой и Питером». «Это могут быть российские, иностранные инвесторы», — пояснил Андрей Никитин. Также он отметил новгородских купцов.

«Помимо привлечения инвесторов, считаю, что очень важно в максимальной степени убрать все ограничения, все барьеры для тех предпринимателей, которые уже работают в Новгородской области, дать им возможность построить малый, средний, а там, может быть, и крупный бизнес. Мне кажется, это первые вещи, которые с точки зрения экономики нужно делать», — отметил временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области.

Никитин также подчеркнул, что «надо людей прежде всего слушать». «Если использовать тот опыт, который мы в АСИ увидели в регионах, то опираться нужно на мнение жителей, занимаясь благоустройством, занимаясь вещами, связанными с улучшением качества [жизни], то есть основываться на мнении самих граждан», — сказал он.

Предлагая Никитину возглавить Новгородскую область, президент России Владимир Путин отметил 6-летнюю работу Андрея Никитина на посту гендиректора Агентства стратегических инициатив. Глава государства подчеркнул, что «за это время Агентство очень много сделало для того, чтобы придать новый импульс развитию всей экономики».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент сегодня, 13 февраля, принял досрочную отставку с поста губернатора Новгородской области Сергея Митина, который возглавлял регион 9,5 лет — с августа 2007 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Андрей Никитин назначен врио губернатора Новгородской области

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