Суббота, 11 Февраля 2017 года
16:53:53 МСК

Прокуроры и милиция будут еженедельно отчитываться перед узбекским народом

Политика
Органы внутренних дел должны работать так, чтобы народ был доволен государством, подчеркнул президент Узбекистана

Ташкент, 11 февраля 2017, 16:14 — REGNUM  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил объявить четверг днем предотвращения и профилактики преступности, в этот день прокуроры и начальники управлений внутренних дел будут выступать по местным телеканалам.

В ходе выступлений правоохранители будут предоставлять информацию о совершенных за неделю преступлениях, их причинах, осуществляемых мероприятиях по профилактике преступности.

«Органы внутренних дел должны работать так, чтобы народ был доволен государством», — подчеркнул Мирзиёев во время видеоселекторного совещания, посвященного деятельности органов внутренних дел.

Глава Узбекистана выразил беспокойство уровнем преступности, «особенно среди молодежи и женщин».

«К сожалению, в 2016 году из общего количества преступлений каждое шестое совершено женщинами, а учащимися академических лицеев и профессиональных колледжей было совершено более тысячи преступлений», — указал президент.

Президент дал рекомендации по повышению эффективности деятельности низовых подразделений органов внутренних дел, опорных пунктов милиции и инспекторов профилактики, внедрению системы рейтинговой оценки деятельности отделов внутренних дел, необходимости глубокого анализа совершаемых молодежью преступлений.

«Органы правопорядка должны выявлять причины совершения правонарушений молодежью, закрепить за всеми образовательными учреждениями инспекторов профилактики, внедрить практику, когда каждый свой рабочий день они должны начинать с обхода образовательных учреждений», подчеркнул Мирзиёев.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, в Узбекистане разработанастратегия развития страны на 2017−21 годы, документ вынесен на общественное обсуждение. Стратегия включат в себя пять приоритетных направлений: модернизацию государственного управления, судебно-правовой системы, либерализацию экономики, реформы в социальном секторе и принципы внешней политики.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Стратегия развития Узбекистана на 2017−2021 гг
  •  
  •  
  •  
  •  
Главное сегодня
NB!
11.02.17
Станислав СтремидловскийПольское видение «европейской солидарности» подталкивает Москву к США
ВаршаваПольша Главное о Польше Политика
NB!
11.02.17
Порошенко: «Укроборонпром» разработал новые ракеты для вертолетов
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
11.02.17
Слушание иска ИА REGNUM к МИД РФ назначено на 16 февраля
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
11.02.17
Анатолий КошкинРузвельт о Курилах: «Русские хотят вернуть то, что у них было отторгнуто»
Южно-СахалинскРоссия Курильские острова и Япония Политика
NB!
11.02.17
Юрий БаранчикМинск не гарантирует безопасность даже официальным представителям России
МинскБелоруссия Россия и Белоруссия: стратегия взаимодействия Политика
NB!
11.02.17
Елена ХаненковаЖертва голодного большинства, приводящая к победе
Нью-ДелиИндия REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
11.02.17
Полина Яковлева«А у него нет недостатков!»
МоскваРоссия REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
11.02.17
Николай ИвановПодземный дворец коммунизма: Станция «Новослободская»
МоскваРоссия Московский метрополитен: классические образцы Общество
NB!
11.02.17
Молдавия считает Приднестровье своим, но не хочет оплатить его долг за газ
КишинёвМолдавия Газоснабжение стран ближнего зарубежья Экономика
NB!
10.02.17
Карина СаввинаДело Дадина: Конституционный суд выхолостил статью
Санкт-ПетербургРоссия Судебная система Политика
NB!
10.02.17
МИД Румынии назвал позицию МИД РФ «неадекватной риторикой»
БухарестРумыния Размещение элементов системы ПРО в Европе Политика
NB!
10.02.17
В Госдуме проследят за тем, чтобы с пенсионеров не брали комиссию за «Мир»
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Экономика
NB!
10.02.17
Путин: Было бы неплохо встретиться с Трампом в Словении
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
10.02.17
Станислав СтремидловскийАмериканские либералы хотят рассорить Ватикан с Вашингтоном и Москвой
Ватикан Главное о Ватикане Политика
NB!
10.02.17
Госдума повышает земельный налог для недостроивших дома
МоскваРоссия Изменения в Налоговом кодексе РФ Экономика
NB!
10.02.17
Автомобиль снёс остановку в Петербурге вместе с женщиной
Санкт-ПетербургРоссия Дорожно-транспортные происшествия Происшествия
NB!
10.02.17
«Украина стала реально опасной для своих соседей»
МоскваРоссия Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
10.02.17
Минкомсвязи пока не намерено запрещать в России эротические СМИ
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
10.02.17
Овсянников: Минобороны готово построить парк «Патриот» в Севастополе
СевастопольРоссия Земельные споры в Севастополе и Крыму Экономика
NB!
10.02.17
ДНР: Около 55 тыс. человек пришли проститься с Михаилом Толстых
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Общество
NB!
10.02.17
В России рынок долевого строительства за год вырос на 9%
МоскваРоссия Строительство жилья Экономика
NB!
10.02.17
Киев собирается стрелять из «Буков» у берегов Крыма
КиевУкраина Воссоединение Крыма с Россией Политика
ещё главное