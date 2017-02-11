Прокуроры и милиция будут еженедельно отчитываться перед узбекским народом

Органы внутренних дел должны работать так, чтобы народ был доволен государством, подчеркнул президент Узбекистана

Ташкент, , 16:14 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил объявить четверг днем предотвращения и профилактики преступности, в этот день прокуроры и начальники управлений внутренних дел будут выступать по местным телеканалам.

В ходе выступлений правоохранители будут предоставлять информацию о совершенных за неделю преступлениях, их причинах, осуществляемых мероприятиях по профилактике преступности.

«Органы внутренних дел должны работать так, чтобы народ был доволен государством», — подчеркнул Мирзиёев во время видеоселекторного совещания, посвященного деятельности органов внутренних дел.

Глава Узбекистана выразил беспокойство уровнем преступности, «особенно среди молодежи и женщин».

«К сожалению, в 2016 году из общего количества преступлений каждое шестое совершено женщинами, а учащимися академических лицеев и профессиональных колледжей было совершено более тысячи преступлений», — указал президент.

Президент дал рекомендации по повышению эффективности деятельности низовых подразделений органов внутренних дел, опорных пунктов милиции и инспекторов профилактики, внедрению системы рейтинговой оценки деятельности отделов внутренних дел, необходимости глубокого анализа совершаемых молодежью преступлений.

«Органы правопорядка должны выявлять причины совершения правонарушений молодежью, закрепить за всеми образовательными учреждениями инспекторов профилактики, внедрить практику, когда каждый свой рабочий день они должны начинать с обхода образовательных учреждений», подчеркнул Мирзиёев.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, в Узбекистане разработанастратегия развития страны на 2017−21 годы, документ вынесен на общественное обсуждение. Стратегия включат в себя пять приоритетных направлений: модернизацию государственного управления, судебно-правовой системы, либерализацию экономики, реформы в социальном секторе и принципы внешней политики.