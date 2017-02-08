Среда, 08 Февраля 2017 года
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Йемен после гибели мирных жителей запретил наземные спецоперации США

Политика
Запрет не распространяется на атаки против террористов с применением дронов
Военные США в Йемене
Иллюстрация: Ocularusa.com
Военные США в Йемене

Сана, 8 февраля 2017, 08:39 — REGNUM  Американские власти больше не могут проводить наземные антитеррористические спецоперации на территории Йемена. Сана отозвала у Вашингтона соответствующее разрешение. Об этом сообщили чиновники из американских властных структур, пишет газета New York Times.

Сана приняла решение об отзыве разрешения после того, как в результате американской спецоперации в Йемене погибли мирные жители. Стоит отметить, что также погиб американский военнослужащий.

Речь идёт об антитеррористической операции, которая была проведена впервые после инаугурации президента США Дональда Трампа. 29 января американские военные атаковали штаб-квартиру террористической группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По данным издания, запрет отменён неофициально. Кроме того, полного запрета на спецоперации нет: атаки против террористов с участием беспилотных летательных аппаратов могут проводиться.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, главарь йеменской «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Касим аль-Райми заявил, что рейд американских военных в Йемене оказался «провальным». «Дурак из Белого дома получил болезненный удар в самом начале своего пути», — заявил террорист.

В результате американской атаки, как утверждает террорист, погибли 14 мужчин и 11 женщин и детей. При этом исламисты в ответ «сбили два вертолета» и «ранили десятки солдат» армии США.

Читайте ранее в этом сюжете: «Аль-Каида"* заявляет, что рейд США в Йемене был провальным

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