«Аль-Каида»* заявляет, что рейд США в Йемене был «провальным»

Сана, , 02:15 — REGNUM Главарь йеменской «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что рейд американских военных в Йемене на прошлой неделе на самом деле был «провальным», передает Reuters 5 февраля.

«Дурак из Белого дома получил болезненный удар в самом начале своего пути», — говорит в видеообращении Касим аль-Райми, который считается лидером террористической организации на Аравийском полуострове.

По словам аль-Райми, в результате рейда были убиты 14 мужчин и 11 женщин и детей. Однако боевики в ответ «сбили два вертолета» и «ранили десятки солдат» армии США.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе Пентагон сообщил об успешном рейде против «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в центральном Йемене, в результате которого были убиты 14 боевиков, однако «могли пострадать» гражданские лица. Официально подтверждена смерть одного военнослужащего армии США.

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