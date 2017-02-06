Отставка не грозит: «Позиции главы Свердловской области – укрепились»

Екатеринбург, , 10:24 — REGNUM Позиции губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева за последнее время укрепились, и вероятность того, что перед предстоящими выборами главы региона именно он будет назначен исполняющим обязанности, крайне высока. Об этом заявил уральский политолог Анатолий Гагарин корреспонденту ИА REGNUM.

Напомним, ранее в прессе появилась информация о том, что в ближайшее время будут отправлены в отставку губернаторы нескольких российских регионов, в том числе и на Среднем Урале.

«Видимо, планируются досрочная отставка в тех регионах, где предстоят выборы губернатора. Интрига заключается в том, кто будет назначен исполняющим обязанности главы региона», — считает политолог. Он подчеркнул, что в большинстве случаев, скорее всего кадровых изменений не будет, а возможные отставки будут носить технический характер, перед предстоящими выборами.

Анатолий Гагарин отметил, что за последнее время позиции Евгения Куйвашева, благодаря ряду его инициатив и достигнутому альянсу между администрацией Екатеринбурга и областными властями, сильно укрепились. Политолог считает, что на данный момент именно Евгений Куйвашев является самым вероятным кандидатом на пост исполняющего обязанности главы региона.

Он подчеркнул, что губернатор Пермского края Виктор Басаргин, региона, который также находится под пристальным вниманием Кремля, уже заявил, что не намерен участвовать в выборах и уйдёт в отставку. Анатолий Гагарин сообщил, что глава Пермского края находился в нижних строчках рейтинга губернаторов и предпринимал все попытки, чтобы исправить ситуацию, но в итоге не справился.

В свою очередь Евгений Куйвашев ещё не заявлял официально о намерении идти на выборы, но при этом ведёт активную деятельность на своём посту. В частности, делаются активные шаги в реализации проекта «Большой Екатеринбург», а также была проведена реформа правительства Свердловской области, которое в данный момент возглавляет непосредственно губернатор, отмечает политолог.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, издание «Ведомости» со ссылкой на свои источники в Кремле сообщило, что в ближайшие дни следует ожидать отставки глав пяти регионов России: Карелии, Рязанской, Свердловской, Новгородской и Ивановской областей. Также под пристальным вниманием федеральных властей находятся Пермский край и Бурятия.

Напомним, что недавно состоялась встреча губернатора Свердловской области с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. После встречи Евгений Куйвашев опубликовал в «Областной газете» статью «Переломный момент», которую многие наблюдатели расценили как заявку на участие в предстоящих осенью 2017 года выборах губернатора.

По мнению экспертов, Путин не стал бы встречаться с губернатором-аутсайдером. Это означает, что шансы у Куйвашева есть. Возможно, решение по его судьбе будет принято по результатам выполнения последних поручений президента. Так, к 1 июня по поручению главы государства должна быть отремонтирована дорога из Нижнего Тагила в село Серебрянка. И как раз 29 мая истечёт срок полномочий губернатора и придёт пора решать, кто станет исполняющим обязанности, а значит и основным кандидатом на предстоящих выборах главы региона.

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