«Они не хотят и не могут стрелять по своим» — неравная война на Украине

Москва, , 02:24 — REGNUM Война на Украине началась, потому что люди с оружием из Киева пришли на землю Донбасса и начали убивать там людей. Об этом заявил член комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк, отвечая в эфире телепередачи «60 минут» на канале Россия 1 на комментарий о том, что вина за войну на Украине лежит на России.

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«Когда убивают людей на территории Донецка и Луганска, даже когда жертвы есть на территории Авдеевки, виновата украинская армия, которая с оружием пришла на землю Донбасса и попыталась силой заставить их отказаться от своих корней, от своей культуры, от своего языка», — сказал Железняк.

«У тех, кто защищает Донбасс, родные и близкие — прямо по ту сторону линии противостояния, — добавил депутат Госдумы РФ. — Поэтому это естественное ограничение поступательной активности Донбасса: они не хотят и не могут стрелять по своим. Именно этим пользуются украинские силовики, расставляя свою военную технику прямо рядом с многоэтажками».

Наличие оружия у ополченцев Сергей Железняк объяснил, в первую очередь, огромными складами на земле Донбасса, которые остались там после развала Советского Союза. Ещё одна причина — многочисленные факты, когда украинские силовики приторговывают тем оружием, которое есть у них.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Пётр Порошенко считает, что мир должен активнее в давлении на Россию, чтобы прекратить огонь. Об этом он заявил в ходе телефонного разговора со словацким президентом Киской. Порошенко подчеркнул, что Европейский союз должен сохранить санкции против Российской Федерации до выполнения Минских соглашений.

С 29 января ситуация на линии соприкосновения украинских войск и вооруженных сил ДНР и ЛНР резко обострилась. Украинская сторона ведет массированные артобстрелы и пытается на разных участках фронта прорвать оборону подразделений ДНР и ЛНР.