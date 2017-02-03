Киев повышает градус: ВСУ запустили ракеты «Точка-У» по Донецку

Донецк, , 23:27 — REGNUM Оперативно-тактический ракетный комплекс «Точка-У» начали применять украинские силовики для обстрела Донецка, сообщает ИА «Красная весна».

В Донецке зафиксированы случаи обстрела ракетами «Точка-У». В частности, одна из них разорвалась в Червоногвардейском районе.

Ранее ВСУ применяли для обстрела города тяжелые реактивные системы залпового огня «Ураган».

Отмечены сильные повреждения строений в районе автостанции «Мотель» и в Червоногвардейском районе. Есть жертвы, на данный момент известно о пяти погибших гражданских лицах. Подробности уточняются.

Напомним, оперативно-тактический ракетный комплекс «Точка-У» предназначен для запуска ракет с боевой частью весом до 500 кг. На ракету могут быть установлены разные виды боевых частей: фугасные, кассетные, а также содержащие различные виды химического или биологического оружия.

Широко известен случай применения ракеты данного типа в Йемене, когда хауситы нанесли удар «Точкой-У» по базе саудовских войск. В результате более сотни человек были убиты, было уничтожено несколько десятков единиц бронетехники и несколько вертолетов.

Напомним, с 29 января ситуация на линии соприкосновения украинских войск и вооруженных сил ДНР и ЛНР резко обострилась. Украинская сторона ведет массированные артобстрелы и пытается на разных участках фронта прорвать оборону подразделений ДНР и ЛНР.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ Украины: «Лягушачьи прыжки» ВСУ кончаются тяжелыми потерями в людях

Читайте развитие сюжета: СМИ: Одна из двух ракет «Точка-У» взорвалась в Калининском районе Донецка