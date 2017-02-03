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Стартовало досрочное голосование на выборах президента Туркмении

Политика
Туркменистанцы могут проголосовать на 39 зарубежных избирательных пунктах

Ашхабад, 2 февраля 2017, 18:40 — REGNUM  Для граждан Туркмении, находящихся в настоящее время за рубежом, начато досрочное голосование на выборах президента этой среднеазиатской страны. Продлится оно в период со 2 по 11 февраля. Об этом сообщает ИА «CA-news» со ссылкой на туркменский ЦИК.

В ведомстве подчеркнули, что эта процедура инициирована в соответствии с требованиями Избирательного кодекса Туркмении. Выехавшие за пределы страны избиратели могут проголосовать на любом из 39 избирательных участков, открытых при туркменских дипломатических представительствах.

В самой Туркмении в день выборов главы государства будут работать 2509 избирательных участков, пишет ИА «Turkmen dowlet habarlar agentligi».

«Мониторинг выборов, помимо национальных, осуществляют иностранные наблюдатели и эксперты — от Содружества Независимых Государств, Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ, Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, Исполнительного комитета СНГ, ШОС и ОБСЕ. Всем им предоставлена возможность посещать избирательные участки столицы и областей, как перед выборами, так и непосредственно в день голосования», — резюмирует госиздание.

ИА REGNUM напоминает, что выборы главы государства должны состояться в Туркмении 12 февраля 2017 года. На кресло туркменского лидера претендуют девять кандидатов: действующий президент этой среднеазиатской страны Гурбангулы Бердымухамедов, банкир Бекмырат Аталыев, представитель «Аграрной партии» Дурдыгылыч Оразов, зампредседателя Гособъединения пищевой промышленности Максат Аннанепесов, замглавы Марыйской области Джуманазар Аннаев, замглавы Дашогузской области Меретдурды Гурбанов, директор Сейдинского НПЗ Рамазан Дурдыев, начальник главного управления экономики и развития Ахалской области Сердар Джелилов и гендиректор ГП «Гарабогазсульфат» Сулейманнепес Нурнепесов.

Отметим, что в сентябре 2016 года Совет старейшин и парламент Туркмении одобрили внесение в Конституцию этой страны поправок, отменяющих 70-летний возрастной предел для кандидатов на пост главы государства, а также продлевающих срок президентского правления с 5 до 7 лет. Некоторые эксперты считают, что эти изменения позволяют Гурбангулы Бердымухамедову стать пожизненным президентом.

Читайте ранее в этом сюжете: Число желающих занять кресло президента Туркмении выросло до девяти

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