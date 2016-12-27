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Число желающих занять кресло президента Туркмении выросло до девяти

Политика
Центризбирком зарегистрировал еще пять претендентов на пост туркменского лидера

Ашхабад, 27 Декабря 2016, 15:13 — REGNUM  Центральная избирательная комиссия Туркмении выдала удостоверения еще пяти кандидатам на должность президента этой среднеазиатской республики. Как отмечает «Turkmen dowlet habarlar agentligi», они были выдвинуты инициативными группами граждан.

Среди вновь зарегистрированных претендентов на высший государственный пост числятся: заместитель главы Марыйской области Джуманазар Аннаев, директор Сейдинского нефтеперерабатывающего завода Рамазан Дурдыев, заместитель главы Дашогузской области Меретдурды Гурбанов, начальник главного управления экономики и развития Ахалской области Сердар Джелилов и генеральный директор производственного объединения «Гарабогазсульфат» госконцерна «Туркменхимия» Сулейманнепес Нурнепесов.

«По завершении этапа регистрации, проходящего в эти дни в рамках подготовки к выборам, начинается агитационная кампания — выступление на телевидении и встречи с избирателями. Всем кандидатам предоставляются равные права и возможности для того, чтобы представить свои предложения», — цитирует ЦИК Туркмении «CA-news».

ИА REGNUM напоминает, что изначально на пост главы туркменского государства претендовали три кандидата: представитель «Демократической партии» — действующий президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, выдвинутый «Партией промышленников и предпринимателей» банкир Бекмырат Аталыев и делегированный «Аграрной партией» Дурдыгылыч Оразов.

Затем к участникам предвыборной гонки присоединился заместитель председателя Гособъединения пищевой промышленности Максат Аннанепесов, представленный инициативной группой граждан.

Отметим, что выборы лидера Туркмении запланированы на 12 февраля 2017 года.

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