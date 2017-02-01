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Миронов: «Кто-то еще хочет «попилить» на «Зенит-Арене»

Политика
Политик уверен, что махинации на стадионе продолжаются
Выкатное поле стадиона на Крестовском острове Выкатное поле стадиона на Крестовском острове

Санкт-Петербург, 1 февраля 2017, 17:36 — REGNUM  Вокруг строительства стадиона на Крестовском острове Санкт-Петербурга продолжается «наглое и циничное воровство». Об этом сегодня в Северной столице заявил председатель партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы Сергей Миронов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе партии.

«Хотел бы сказать, «шло», — пояснил политик, имея в виду воровство, — но именно идет, потому что кто-то еще хочет на этом «попилить».

Как сообщили власти Петербурга 30 января, сметная стоимость стадиона на Крестовском острове, с учетом двух новых контрактов на 952 млн рублей и 2,07 млрд рублей, достигла 41,712 млрд рублей. А первоначальная стоимость стадиона в 2007 году оценивалась «всего» в 6,7 млрд рублей. В этой связи Сергей Миронов не исключил, что и без того беспрецедентная стоимость стадиона «Зенит-Арена» может еще возрасти.

«У меня ощущение, что и 41 миллиард с лишним еще не последняя цифра», — сказал сегодня Сергей Миронов. По его словам, «нам нужен хороший стадион, но не такой ценой. Более дорогого сооружения, наверное, в мире нет».

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Лидер «эсеров» также напомнил о не устраненной до сих пор проблеме вибрации выкатного поля стадиона, которая делает невозможным проведение на нем матчей под эгидой FIFA.

«Это вибрации, на которых теряется репутация. Это полное безобразие! Давным-давно должен здесь серьезно работать Следственный комитет, Генпрокуратура», — заявил Сергей Миронов.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам главы комитета по строительству Санкт-Петербурга Сергея Морозова, сейчас на стадионе ведутся сварочные работы по усилению металлоконструкций, что должно снизить вибрацию выкатного поля до комфортного для футболистов уровня. Работы планируют завершить к 15 февраля. В конце февраля ожидается очередная инспекция FIFA.

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Напомним, в конце декабря 2016 года строительные работы первого этапа по возведению стадиона на Крестовском острове Санкт-Петербурга официально завершены. Все работы по приспособлению «Зенит-Арены» к проведению футбольных матчей, а также все работы вокруг стадиона и благоустройство территории должны завершиться к 1 мая 2017 года.

Главной претензией FIFA к стадиону стала повышенная вибрация выкатного поля, что делает его непригодным для игры в футбол. Ранее говорилось, что эту вибрацию устранят к концу января. Источник ИА REGNUM на стадионе отмечал ранее техническую неготовность исполнителей к сложным работам по выкатному полю.

Вице-премьер Виталий Мутко сообщил, что для приведения петербургского стадиона в соответствие с параметрами FIFA к Чемпионату мира 2018 года необходимо еще 1,5−2 млрд рублей. По словам Мутко, эти работы на «Зенит-Арене» предстоит выполнить за 3−4 месяца силами города, футбольного клуба «Зенит» и FIFA.

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Строительство стадиона «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге
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