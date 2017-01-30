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Вибрация выкатного поля «Зенит-Арены» пока не устранена

Общество
Сварочные работы по укреплению конструкции завершатся лишь в середине февраля
Выкатное поле стадиона на Крестовском острове
Иллюстрация: Gov.spb.ru
Выкатное поле стадиона на Крестовском острове

Санкт-Петербург, 30 января 2017, 12:15 — REGNUM  Излишняя вибрация выкатного поля стадиона на Крестовском острове пока не устранена. По словам главы комитета по строительству Санкт-Петербурга Сергея Морозова, в настоящий момент «проводятся мероприятия по обращениям представителей FIFA».

Как передает 30 января корреспондент ИА REGNUM, так чиновник ответил на вопрос, удалось ли справиться с излишней вибрацией, на которую жаловалась комиссия по подготовке к чемпионату мира по футболу и Кубку конфедерации.

При этом Морозов настаивает, что на сегодняшний день не существует критериев вибрации футбольных полей, воздействия вибрации ни в российских санитарных нормах, ни в требованиях FIFA.

«Таким образом, инициативным путем по обращению FIFA мы занимаемся усилением, приданием более жесткого основания газону», — сказал Морозов.

Сейчас на стадионе ведутся сварочные работы по усилению металлоконструкций, что должно снизить вибрацию поля до комфортного для футболистов уровня. Работы планируют завершить к 15 февраля. В конце февраля ожидается очередная инспекция FIFA.

«Все остальные работы закончат в конце февраля — начале марта. В конце февраля планируется, что поле заедет уже внутрь чаши стадиона после проведения тестовых мероприятий. Повторно будут проведены замеры, после их результатов, полученных от научного института, мы сможем сказать, к каким результатам мы пришли по сравнению с ранее проведенными замерами», — заявил Морозов.

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Напомним, в конце декабря 2016 года строительные работы первого этапа по возведению стадиона на Крестовском острове Санкт-Петербурга официально завершены. Все работы по приспособлению «Зенит-Арены» к проведению футбольных матчей, а также все работы вокруг стадиона и благоустройство территории должны завершиться к 1 мая 2017 года.

Главной претензией FIFA к стадиону стала повышенная вибрация выкатного поля, что делает его непригодным для игры в футбол. Ранее говорилось, что эту вибрацию устранят к концу января. Источник ИА REGNUM на стадионе отмечал ранее техническую неготовность исполнителей к сложным работам по выкатному полю.

В январе 2017 года вице-премьер Виталий Мутко сообщил, что для приведения петербургского стадиона в соответствие с параметрами ФИФА к чемпионату Мира 2018 года необходимо еще 1,5−2 млрд рублей. По словам Мутко, эти работы на «Зенит-Арене» предстоит выполнить за 3−4 месяца силами города, футбольного клуба «Зенит» и ФИФА.

Летом стадион примет матчи Кубка конфедераций, которые пройдут под эгидой FIFA с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.

Читайте ранее в этом сюжете: Мутко: Стадион в Петербурге сдадут FIFA в феврале, первый матч — в апреле

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Строительство стадиона «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге
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