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Эрдоган: Турция может пробиться в число 10 крупнейших экономик мира

Политика
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган добавил, что «враги» пытаются превратить Турцию в «зависимую страну»
Карта-флаг Турции
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Карта-флаг Турции

Стамбул, Турция, 14 Января 2017, 21:37 — REGNUM  Негативное воздействие на развитие Турции оказали вооруженные конфликты в Сирии и Ираке. Об этом, как передает агентство Anadolu, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на открытии нового административного здания Стамбульской биржи.

«Несмотря ни на что, Турция полна решимости добиться целей до 2023 года и войти в число 10 крупнейших экономик мира», — сказал глава государства.

Эрдоган добавил, что «враги» пытаются превратить Турцию в «зависимую страну».

«В стремлении обрушить турецкую экономику используются манипуляции на биржах и спекуляции на валютных рынках, — сказал президент. — Делается все возможное, чтобы затруднить реализацию крупных проектов, в том числе ужесточаются условия кредитования».

Однако, отмечает Эрдоган, все должны уяснить, что «Турция — уже не прежняя страна».

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