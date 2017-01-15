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Турция построила стену на границе с Ираком и Сирией

Общество
«Реализация работ по строительству модульной стены завершена»
Стена
Иллюстрация: Pixabay.com
Стена

Анкара, 14 Января 2017, 20:53 — REGNUM  Власти Турции завершили строительство 330-километровой бетонной стены вдоль границы с Сирией и Ираком. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на Генштаб Турции.

«Реализация работ по строительству модульной стены завершена, — говорится в сообщении. — Еще на 191 км отрезке южной границы созданы ограждения из колючей проволоки».

Отмечается, что благодаря предпринятым мерам, за последние 12 месяцев было предотвращено более 57 000 попыток незаконного пересечения государственной границы, причем большинство нарушений (89,5%) пришлось на границу Турции с Сирией.

«Задержаны 424 641 человек, в числе которых граждане 74 стран мира, — говорится в сообщении. — Большинство нарушителей (390 336 человек) сирийцы».

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