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Глава Крыма: Снос самостроев начнется с Алушты и Коктебеля

Политика
Сегодня основная задача – сформировать полную базу самостроев
Снос дома
Rhys Asplundh
Снос дома

Симферополь, 30 Декабря 2016, 10:52 — REGNUM  Снос самостроев в Крыму начнется с Алушты, Коктебеля, посёлка Николаевка и горы Ай-Петри. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов на пресс-конференции 30 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

На сегодня, отметил Аксенов, перед новым главным архитектором стоит задача сформировать полную базу самовольно возведенных строений для сносов.

Александр Кузнецов, накануне написавший заявление об отставке с поста главного архитектора Крыма, по заявлению Аксенова, уволен за «беззубость политики» — он не боролся с самостроем.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по заявлению Аксенова, в 2017 году в 100-метровой прибрежной зоне Крыма к сносу запланировано около девяти тысяч объектов недвижимости, на эти работы в бюджете республики предусмотрено около миллиарда рублей.

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