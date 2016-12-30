Пятница, 30 Декабря 2016 года
11:39:02 МСК

Глава Крыма: «Кадровую политику формирую я»

Политика
Сергей Аксенов объяснил увольнение Казурина

Симферополь, 30 Декабря 2016, 10:43 — REGNUM  95% подрядчиков в Крыму не справились со сроками ремонта дорог и дорожного строительства. Об этом заявил глава Республики Сергей Аксенов на пресс-конференции 30 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

Он добавил, что качество дорожного ремонта будет проверено в 2017 году — Счетной палатой и другими контролирующими органами.

По словам Аксенова, вице-премьер Олег Казурин был уволен (о его отставке стало известно сегодня), в том числе, и за неисполнение сроков и неосвоение денег, выделенных на дороги.

Читайте подробнее: Глава Крыма отправил в отставку вице-премьера Олега Казурина

В настоящее время блок Казурина (он курировал строительство и реализацию федеральной целевой программы развития Крыма) распределен между министерствами. В частности, вопросы ФЦП будет курировать пока Сергей Кононов.

Аксенов подчеркнул, что привлечение в Совмин чиновников с материка — его личное решение: «Кадровую политику формирую я, тут никакого давления нет».

Читайте ранее в этом сюжете: Аксенов дал год Бахареву на посту главы Симферополя

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
Главное сегодня
NB!
30.12.16
Украина отказалась от крымского газа
СимферопольРоссия Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
30.12.16
«Наши дипломаты заигрались в «информационную войну»
ЯкутскРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
30.12.16
Прикамье-2016: министры — под следствием, правительство — в отставке
ПермьРоссия Итоги 2016 года Политика
NB!
30.12.16
Станислав СтремидловскийКатолическая церковь в Белоруссии видит сегодня себя «правящей»
МинскБелоруссия Католицизм Политика
NB!
30.12.16
Радио REGNUM: первый выпуск за 30 декабря
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
30.12.16
Крушение Boeing-737, голодовка шахтёров и победы «Ростова»: 2016-й на Дону
Ростов-на-ДонуРоссия Итоги 2016 года Общество
NB!
30.12.16
«Какое-то дежавю»: Белоруссия пошла по пути Украины. Россия платит дважды
ЧелябинскРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
30.12.16
Ариф АсалыоглуЭрдоган и его разведка «проглядели» убийцу российского посла
АнкараТурция Убийство российского посла в Турции Политика
NB!
30.12.16
Высылаемые из США дипломаты РФ не могут купить билеты в Москву
ВашингтонСША Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
30.12.16
Максим ИсаевNational Interest: Будет ли новое перемирие в Сирии длительным?
ДамаскСирия Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
30.12.16
Строптивые депутаты и весёлые выборы — политический 2016-й в Якутии
ЯкутскРоссия Итоги 2016 года Политика
NB!
30.12.16
«Ситуация более чем печальная» — многодетные Приморья об итогах 2016-го
ВладивостокРоссия Проблемы многодетных семей Общество
NB!
30.12.16
В Дагестане убит полицейский, нападавшие уничтожены
МахачкалаРоссия Боевики в Дагестане Происшествия
NB!
30.12.16
«До нового года доллар не опустится ниже 60»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
30.12.16
Ученые отложили наступление 2017 года на одну секунду
ПарижФранция Научные исследования Наука
NB!
30.12.16
В память погибших в ТУ-154 тысячи сербских болельщиков стоя исполнили песню
БелградСербия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Спорт
NB!
30.12.16
Полиция США арестовала Джона Кеннеди
ВашингтонСША Алкоголизм и борьба с ним Общество
NB!
30.12.16
Девальвация 2.0: ЦБ КНР укрепил юань на 0,18%
ПекинКитай Курсы валют Экономика
NB!
30.12.16
WIkiLeaks: Отчёт Обамы о хакерских атаках содержит отказ от ответственности
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
30.12.16
Михаил ДемуринВысылка наших дипломатов из США...Ответить ли Бараку Обаме взаимностью? Нет
МоскваРоссия Пропаганда США Политика
NB!
30.12.16
Кремль: Действия администрации Барака Обамы непредсказуемы и агрессивны
МоскваРоссия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
30.12.16
Сотрудник Росгвардии убит при нападении на патруль в Новой Москве
МоскваРоссия Нападения на полицейских Происшествия
ещё главное