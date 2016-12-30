Глава Крыма: «Кадровую политику формирую я»

Симферополь, , 10:43 — REGNUM 95% подрядчиков в Крыму не справились со сроками ремонта дорог и дорожного строительства. Об этом заявил глава Республики Сергей Аксенов на пресс-конференции 30 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

Он добавил, что качество дорожного ремонта будет проверено в 2017 году — Счетной палатой и другими контролирующими органами.

По словам Аксенова, вице-премьер Олег Казурин был уволен (о его отставке стало известно сегодня), в том числе, и за неисполнение сроков и неосвоение денег, выделенных на дороги.

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В настоящее время блок Казурина (он курировал строительство и реализацию федеральной целевой программы развития Крыма) распределен между министерствами. В частности, вопросы ФЦП будет курировать пока Сергей Кононов.

Аксенов подчеркнул, что привлечение в Совмин чиновников с материка — его личное решение: «Кадровую политику формирую я, тут никакого давления нет».

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