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«У МИД России в Белоруссии никакой долгосрочной стратегии нет»

Политика
«Полная свобода инициативы остается именно у Лукашенко, потому что он может делать практически все, что угодно, зная, что, по большому счету, Кремль является его заложником»

Москва, 29 Декабря 2016, 13:47 — REGNUM  Ситуация с арестом авторов ИА REGNUM в Белоруссии поставила российские официальные круги в крайне двусмысленное положение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 декабря заявил директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий.

«Понятно, что авторы REGNUM ставят российские официальные круги в очень двусмысленное положение», — заявил Кагарлицкий.

С одной стороны, журналисты «пытались отстаивать российские интересы в Белоруссии», с другой — российские власти, «боясь подвергнуть риску российско-белорусские отношения, не вступаются за людей, которые являются их сторонниками в Белоруссии», констатирует политолог.

«Это крайне двусмысленная ситуация, но она усугубляется еще тем, что у российского МИД нет никакой долгосрочной стратегии в Белоруссии и нет, в общем, даже долгосрочного понимания российских интересов в Белоруссии, — в чём они состоят», — подчеркнул Кагарлицкий.

«Далее, в соответствии с этими интересами, можно так или иначе развивать эти отношения, но на сегодняшний момент, по-моему, интересы сводятся к стремлению не испортить уже имеющиеся наличные отношения с Лукашенко», — продолжил он.

«Тем самым полная свободная инициативы остается именно у Лукашенко, потому что он может делать практически все, что угодно, зная, что по большому счету Кремль является его заложником, а не наоборот», — считает директор Института глобализации и социальных движений

По мнению политолога, российское руководство изначально придерживалось неправильного подхода в отношениях с Белоруссией: «Российские элиты были вполне довольны, когда в Белоруссии притесняли прозападных блогеров и СМИ, но дело в том, что таким же образом могут притеснять и пророссийских».

«Имея дело с режимом, который построен на принципе личной власти, как в случае с Белоруссией, никогда нельзя быть уверенным в его предсказуемости», — заключил Кагарлицкий.

Напомним, на прошедшей неделе белорусскими властями были задержаны три журналиста ИА REGNUMЮрий Павловец, Дмитрий Алимкин и Сергей Шиптенко. Им предъявлены обвинения в разжигании межнациональной розни, а именно — в попытках «вбить клин» между народами России и Белоруссии. Корреспонденту ИА REGNUM в Белоруссии Сергею Шиптенко уже предъявлены обвинения, ему грозит срок до 12 лет.

27 декабря на еженедельном брифинге в МИД России Мария Захарова прокомментировала произошедшее такими словами: «Наш посол в Белоруссии дал развернутый комментарий по поводу истории с задержанием белорусских граждан Юрия Павловца, Дмитрия Алимкина и Сергея Шиптенко. Они действительно сотрудничали и работали с российскими изданиями, в частности с агентством REGNUM. Поэтому посол высказал нашу российскую точку зрения на этот вопрос. Я хотела бы сказать, что мы разделяем то, что было сказано послом. Употребление таких слов, как «недонарод» или «недогосударство» в отношении Белоруссии и белорусов — конечно, недопустимо».

Тем не менее слова «недонарод» вообще не было в материалах авторов и корреспондента ИА REGNUM. В свою очередь, слово «недогосударство» употреблялось автором ИА REGNUM только в отношении Украины и тех, кто сознательно идут по её пути, — к русофобии, майдану и государственному перевороту.

Таким образом, официальный представитель МИД РФ, пользуясь служебным положением, совершила акт сознательной диффамации, распространив очевидную и преднамеренную ложь, оклеветав журналистов ИА REGNUM и агентство в целом. ИА REGNUM подаёт в суд иск к официальному представителю МИД РФ о защите чести и достоинства, нанесении вреда деловой репутации агентства.

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