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Лавров: Некоторые чиновники ООН лгут, спекулируя на страданиях сирийцев

Политика
«Подобная политизация гуманитарных вопросов должна быть немедленно прекращена»
Сергей Лавров
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сергей Лавров

Москва, 28 Декабря 2016, 15:55 — REGNUM  Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отдельные чиновники гуманитарных подразделений ООН позволяют себе распространять недостоверные сведения о гуманитарной ситуации в Сирии. Их цель — добиться враждебного настроя по отношению к сирийским властям. Такая политизация проблем гуманитарной сферы неприемлема. Об этом сообщили в пресс-службе МИД России.

В министерстве уточнили, что сегодня, 28 декабря, Лавров провёл телефонные переговоры со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Стефаном де Мистурой. Представитель международной организации высказался в поддержку итогов встреч министров иностранных дел и министров обороны России, Ирана и Турции, которая состоялась в российской столице 20 декабря.

По словам спецпосланника, ООН готова содействовать реализации достигнутых договорённостей — в том числе и подготовке соглашения сирийского руководства и так называемой умеренной оппозиции, которое бы положило конец боевым действиям и позволило провести межсирийские переговоры в столице Казахстана.

«С.В.Лавров подчеркнул неприемлемость действий отдельных чиновников гуманитарных подразделений ООН, не гнушающихся распространением ложной информации о гуманитарной ситуации в Сирии и спекулирующих на страданиях людей для нагнетания антиправительственной риторики», — сообщили в МИД.

Подобную политизацию необходимо как можно скорее прекратить. Те структуры в ООН, которые предпринимают попытки сформировать одностороннее суждение о положении жителей города Алеппо (Сирия), должны не подзуживать своих коллег, а подключиться к реальной доставке гуманитарной помощи мирным жителям Сирии.

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