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Эрдоган: США и возглавляемая ими коалиция поддерживают террористов ИГ

Политика
«У нас есть подтвержденные доказательства, включая фотографии и видео»
Селфи
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Селфи

Анкара, 27 Декабря 2016, 22:06 — REGNUM  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он располагает доказательствами поддержки террористических группировок, включая запрещенную в России организацию «Исламское государство», со стороны США и возглавляемой ими коалиции, сообщает агентство Reuters.

По словам турецкого президента, коалиция не выполняют взятых на себя обязательств по борьбе с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В ходе пресс-конференции в Анкаре Эрдоган заявил, что США и коалиция явно поддерживают разные террористические группировки, включая ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Отряды народной самообороны» и «Демократический союз». Президент Турции подчеркнул, что располагает фото‑ и видеодоказательствами этой поддержки.

Стоит отметить, что курдские организации «Отряды народной самообороны» и «Демократический союз» руководство Турции считает террористическими, хотя они противостоят боевикам ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не позволяя им взять под контроль курдские районы.

Напомним, ранее президент Сирии Башар Асад также обвинил США в поддержке террористов. По его мнению, боевики, захватившие Пальмиру, прошли к городу «либо при прямой поддержке американцев, либо, в лучшем случае, с их ведома».

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