Рейтинг мэров городов России за 2016 год
Москва, 20 Декабря 2016, 10:10 — REGNUM Лучше других справляются со своими обязанностями градоначальники Тюмени, Казани и Уфы. Заслуживают хорошей оценки работы мэры городов — Набережные Челны, Мурманск и Томск. Хуже всего работают мэры Биробиджана, Омска и Махачкалы, им стоит подучиться управлять городом. Таковы данные рейтинга мэров российских городов за 2016 год, составленный Центром информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ.
В рейтинг вошли главы 88 городов России — это руководители столиц всех субъектов РФ с добавлением представителей пяти крупных финансово-экономических центров: Магнитогорска, Набережных Челнов, Новокузнецка, Сочи, Тольятти. В рейтинге не представлены представители Московской и Ленинградской областей в связи с отсутствием у этих регионов собственных административных центров.
Рейтинг мэров состоит из трёх групп. Градоначальников из первой группы (1−25 места) эксперты считают лидерами, из второй (26−63 места) — середнячками, из третьей (64−88 места) — аутсайдерами. Примечательно, что последняя группа оказалась самой малочисленной.
Лидером рейтинга стал мэр Тюмени Александр Моор (+3 позиции по сравнению с прошлым годом). Вторую строчку занял лидер прошлого года мэр Казани Ильсур Метишин. На третьем месте — мэр Уфы Ирек Ялалов (также +3 строчки).
В лидерах также числятся градоначальники Москвы (Сергей Собянин на 8-м месте, +1) и Санкт-Петербурга (Георгий Полтавченко на 14-м месте, — 6). Впервые попали в рейтинг и сразу оказались в первой группе мэры Краснодара и Ростова-на-Дону. Из середнячков прошлогоднего рейтинга в лидеры вырвались главы Калуги, Владимира, Оренбурга, Красноярска, Ставрополя, Сочи и Новосибирска.
В наиболее многочисленной группе середнячков — 38 градоначальников. Среди них есть восемь новичков, впервые попавших в рейтинг, — это мэры Магнитогорска, Липецка, Барнаула, Тамбова, Вологды, Сыктывкара, Севастополя и Ярославля. Кроме того, в эту категорию спустились из лидеров главы Мурманска (-9), Томска (-7), Пскова (-15), Йошкар-Олы (-7), Челябинска (-12), Самары (-23) и Владивостока (-32). Во вторую группу также поднялись из аутсайдеров мэры Перми (+14), Нарьян-Мара (+22) и Нальчика (+15).
В аутсайдерах оказались 25 мэров. В этой группе самая большая доля новичков рейтинга, в неё попали 11 человек. Это градоначальники Нижнего Новгорода, Петрозаводска, Петропавловска-Камчатского, Твери, Иваново, Читы, Кургана, Орла, Смоленска, Элисты и Волгограда. В третью группу опустились из середнячков мэры Кызыла (-12), Майкопа (-10), Саратова (-17) и Архангельска (-12).
Первая группа рейтинга: мэры-лидеры
|№№
|ФИО мэра
|город
|субъект РФ
|1
|МООР Александр Викторович
|Тюмень
|Тюменская область
|2
|МЕТШИН Ильсур Раисович
|Казань
|Республика Татарстан
|3
|ЯЛАЛОВ Ирек Ишмухаметович
|Уфа
|Республика Башкортостан
|4
|ПОЛЕЖАЕВ Константин Алексеевич
|Белгород
|Белгородская область
|5
|КОНОНЕНКО Иван Леонидович
|Салехард
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|6
|РЯШИН Максим Павлович
|Ханты-Мансийск
|Ханты-Мансийский автономный округ
|7
|ПЕРВЫШОВ Евгений Алексеевич
|Краснодар
|Краснодарский край
|8
|СОБЯНИН Сергей Семенович
|Москва
|город федерального значения Москва
|9
|ХУЧИЕВ Муслим Магомедович
|Грозный
|Чеченская Республика
|10
|НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич
|Якутск
|Республика Саха (Якутия)
|11
|СОКОЛОВ Александр Николаевич
|Хабаровск
|Хабаровский край
|12
|БЕРДНИКОВ Дмитрий Викторович
|Иркутск
|Иркутская область
|13
|ТУЛТАЕВ Петр Николаевич
|Саранск
|Республика Мордовия
|14
|ПОЛТАВЧЕНКО Георгий Сергеевич
|Санкт-Петербург
|город федерального значения Санкт-Петербург
|15
|ГОРОБЦОВ Константин Михайлович
|Калуга
|Калужская область
|16
|ГРИШАН Юрий Федорович
|Магадан
|Магаданская область
|17
|ЛАДЫКОВ Алексей Олегович
|Чебоксары
|Чувашская Республика
|18
|ШОХИН Андрей Станиславович
|Владимир
|Владимирская область
|19
|АРАПОВ Евгений Сергеевич
|Оренбург
|Оренбургская область
|20
|КУШНАРЕВ Виталий Васильевич с 07.11. 2016. Сменил С.И. Горбаня
|Ростов-на-Дону
|Ростовская область
|21
|АКБУЛАТОВ Эдхам Шукриевич
|Красноярск
|Красноярский край
|22
|ДЖАТДОЕВ Андрей Хасанович
|Ставрополь
|Ставропольский край
|23
|ПАХОМОВ Анатолий Николаевич
|Сочи
|Краснодарский край
|24
|ЛОКОТЬ Анатолий Евгеньевич
|Новосибирск
|Новосибирская область
|25
|СЕРЕДЮК Илья Владимирович
|Кемерово
|Кемеровская область
Вторая группа рейтинга: мэры-середнячки
|№№
|ФИО мэра
|город
|субъект РФ
|26
|МАГДЕЕВ Наиль Гамбарович
|Набережные Челны
|Республика Татарстан
|27
|СЫСОЕВ Андрей Иванович
|Мурманск
|Мурманская область
|28
|КЛЯЙН Иван Григорьевич
|Томск
|Томская область
|29
|БУЛАКИН Николай Генрихович
|Абакан
|Республика Хакасия
|30
|БЕРДНИКОВ Сергей Николаевич
|Магнитогорск
|Челябинская область
|31
|КАЛАШНИКОВ Игорь Викторович
|Псков
|Псковская область
|32
|МАСЛОВ Евгений Васильевич
|Йошкар-Ола
|Республика Марий Эл
|33
|ИВАНОВСергей Вячеславович
|Липецк
|Липецкая область
|34
|АВИЛОВ Евгений Васильевич
|Тула
|Тульская область
|35
|ТЕФТЕЛЕВ Евгений Николаевич
|Челябинск
|Челябинская область
|36
|ГУСЕВ Александр Викторович
|Воронеж
|Воронежская область
|37
|ТАМБИЕВ Руслан Алиевич
|Черкесск
|Карачаево-Черкесская Республика
|38
|БУЛЕКОВ Олег Евгеньевич
|Рязань
|Рязанская область
|39
|ГАЕВ Алексей Владимирович
|Ульяновск
|Ульяновская область
|40
|АНДРЕЕВ Сергей Игоревич
|Тольятти
|Самарская область
|41
|ДУГИН Сергей Иванович
|Барнаул
|Алтайский край
|42
|АЛЕХИН Дмитрий Вячеславович
|Тамбов
|Тамбовская область
|43
|ОВЧАРОВ Николай Иванович
|Курск
|Курская область
|44
|ЕМЕЦ Виктор Валентинович
|Кострома
|Костромская область
|45
|ЦЕЧОЕВ Беслан Бекханович
|Магас
|Республика Ингушетия
|46
|КАЛИТА Валентина Сергеевна
|Благовещенск
|Амурская область
|47
|ФУРСОВ Олег Борисович
|Самара
|Самарская область
|48
|ПУШКАРЕВ Игорь Сергеевич
|Владивосток
|Приморский край
|49
|КУВАЙЦЕВ Виктор Николаевич
|Пенза
|Пензенская область
|50
|ДАВИДЕНКО Илья Валентинович
|Анадырь
|Чукотский автономный округ
|51
|АЛАКАЕВ Арсен Михайлович
|Нальчик
|Кабардино-Балкарская Республика
|52
|ТРАВНИКОВ Андрей Александрович
|Вологда
|Вологодская область
|53
|ПОЛУМОРДВИНОВ Олег Анатольевич
|Астрахань
|Астраханская область
|54
|ЯРОШУК Александр Георгиевич
|Калининград
|Калининградская область
|55
|ГОЛДИН Владимир Борисович
|Сыктывкар
|Республика Коми
|56
|НАДСАДИН Сергей Александрович
|Южно-Сахалинск
|Сахалинская область
|57
|АЛБЕГОВ Борис Харитонович
|Владикавказ
|Республика Северная Осетия-Алания
|58
|ФЕДОРОВА Татьяна Васильевна
|Нарьян-Мар
|Ненецкий автономный округ
|59
|ОВСЯННИКОВ Дмитрий Владимирович
|Севастополь
|Город федерального значения Севастополь
|60
|БОБРЫШЕВ Юрий Иванович
|Великий Новгород
|Новгородская область
|61
|ОБЛОГИН Виктор Александрович
|Горно-Алтайск
|Республика Алтай
|62
|САМОЙЛОВ Дмитрий Иванович
|Пермь
|Пермский край
|63
|СЛЕПЦОВ Владимир Витальевич
|Ярославль
|Ярославская область
Третья группа рейтинга: мэры-аутсайдеры
|№№
|ФИО мэра
|город
|субъект РФ
|64
|БЕЛОВ Сергей Викторович
|Нижний Новгород
|Нижегородская область
|65
|ГОДЗИШ Игорь Викторович
|Архангельск
|Архангельская область
|66
|САРАЕВ Валерий Николаевич
|Саратов
|Саратовская область
|67
|НАРОЛИН Александр Владимирович
|Майкоп
|Республика Адыгея
|68
|ГОЛКОВ Александр Михайлович
|Улан-Удэ
|Республика Бурятия
|69
|РОЙЗМАН Евгений Вадимович
|Екатеринбург
|Свердловская область
|70
|ПЕРЕСКОКОВ Александр Викторович
|Киров
|Кировская область
|71
|ТЮРИН Юрий Александрович
|Ижевск
|Удмуртская республика
|72
|МАКАРОВ Александр Николаевич
|Брянск
|Брянская область
|73
|ХОВАЛЫГ Владислав Товарищтайович
|Кызыл
|Республика Тыва
|74
|МИРОШНИК Ирина Юрьевна
|Петрозаводск
|Республика Карелия
|75
|КУЗНЕЦОВ Сергей Николаевич
|Новокузнецк
|Кемеровская область
|76
|ИВАНЕНКО Виталий Юрьевич
|Петропавловск-Камчатский
|Камчатский край
|77
|ОГОНЬКОВ Алексей Валентинович
|Тверь
|Тверская область
|78
|ШАРЫПОВ Владимир Николаевич
|Иваново
|Ивановская область
|79
|КУЗНЕЦОВ Олег Васильевич
|Чита
|Забайкальский край
|80
|ПОТАПОВ Андрей Юрьевич
|Курган
|Курганская область
|81
|БАХАРЕВ Геннадий Сергеевич
|Симферополь
|Республика Крым
|82
|НОВИКОВВасилий Федорович
|Орел
|Орловская область
|83
|СОВАРЕНКО Владимир Александрович
|Смоленск
|Смоленская область
|84
|НОХАШКИЕВ Окон Валериевич с 25 июля 2016. Сменил С.В. Рарова
|Элиста
|Республика Калмыкия
|85
|ЛИХАЧЕВ Виталий Викторович
|Волгоград
|Волгоградская область
|86
|КОРОСТЕЛЕВ Евгений Владимирович
|Биробиджан
|Еврейская автономная область
|87
|ДВОРАКОВСКИЙ Вячеслав Викторович
|Омск
|Омская область
|88
|МУСАЕВ Муса Асхабалиевич
|Махачкала
|Республика Дагестан