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Рейтинг мэров городов России за 2016 год

Политика
Рейтинг градоначальников состоит из трёх групп – лидеры, середнячки и аутсайдеры
Рейтинг
Иллюстрация: Vladinvestcorp.ru
Рейтинг

Москва, 20 Декабря 2016, 10:10 — REGNUM  Лучше других справляются со своими обязанностями градоначальники Тюмени, Казани и Уфы. Заслуживают хорошей оценки работы мэры городов — Набережные Челны, Мурманск и Томск. Хуже всего работают мэры Биробиджана, Омска и Махачкалы, им стоит подучиться управлять городом. Таковы данные рейтинга мэров российских городов за 2016 год, составленный Центром информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ.

В рейтинг вошли главы 88 городов России — это руководители столиц всех субъектов РФ с добавлением представителей пяти крупных финансово-экономических центров: Магнитогорска, Набережных Челнов, Новокузнецка, Сочи, Тольятти. В рейтинге не представлены представители Московской и Ленинградской областей в связи с отсутствием у этих регионов собственных административных центров.

Рейтинг мэров состоит из трёх групп. Градоначальников из первой группы (1−25 места) эксперты считают лидерами, из второй (26−63 места) — середнячками, из третьей (64−88 места) — аутсайдерами. Примечательно, что последняя группа оказалась самой малочисленной.

Лидером рейтинга стал мэр Тюмени Александр Моор (+3 позиции по сравнению с прошлым годом). Вторую строчку занял лидер прошлого года мэр Казани Ильсур Метишин. На третьем месте — мэр Уфы Ирек Ялалов (также +3 строчки).

В лидерах также числятся градоначальники Москвы (Сергей Собянин на 8-м месте, +1) и Санкт-Петербурга (Георгий Полтавченко на 14-м месте, — 6). Впервые попали в рейтинг и сразу оказались в первой группе мэры Краснодара и Ростова-на-Дону. Из середнячков прошлогоднего рейтинга в лидеры вырвались главы Калуги, Владимира, Оренбурга, Красноярска, Ставрополя, Сочи и Новосибирска.

В наиболее многочисленной группе середнячков — 38 градоначальников. Среди них есть восемь новичков, впервые попавших в рейтинг, — это мэры Магнитогорска, Липецка, Барнаула, Тамбова, Вологды, Сыктывкара, Севастополя и Ярославля. Кроме того, в эту категорию спустились из лидеров главы Мурманска (-9), Томска (-7), Пскова (-15), Йошкар-Олы (-7), Челябинска (-12), Самары (-23) и Владивостока (-32). Во вторую группу также поднялись из аутсайдеров мэры Перми (+14), Нарьян-Мара (+22) и Нальчика (+15).

В аутсайдерах оказались 25 мэров. В этой группе самая большая доля новичков рейтинга, в неё попали 11 человек. Это градоначальники Нижнего Новгорода, Петрозаводска, Петропавловска-Камчатского, Твери, Иваново, Читы, Кургана, Орла, Смоленска, Элисты и Волгограда. В третью группу опустились из середнячков мэры Кызыла (-12), Майкопа (-10), Саратова (-17) и Архангельска (-12).

Первая группа рейтинга: мэры-лидеры

№№ФИО мэрагородсубъект РФ
1МООР Александр ВикторовичТюменьТюменская область
2МЕТШИН Ильсур РаисовичКазаньРеспублика Татарстан
3ЯЛАЛОВ Ирек ИшмухаметовичУфаРеспублика Башкортостан
4ПОЛЕЖАЕВ Константин АлексеевичБелгородБелгородская область
5КОНОНЕНКО Иван ЛеонидовичСалехардЯмало-Ненецкий автономный округ
6РЯШИН Максим ПавловичХанты-МансийскХанты-Мансийский автономный округ
7ПЕРВЫШОВ Евгений Алексеевич с 14.11.2016. Сменил А.В. МихееваКраснодарКраснодарский край
8СОБЯНИН Сергей СеменовичМосквагород федерального значения Москва
9ХУЧИЕВ Муслим МагомедовичГрозныйЧеченская Республика
10НИКОЛАЕВ Айсен СергеевичЯкутскРеспублика Саха (Якутия)
11СОКОЛОВ Александр НиколаевичХабаровскХабаровский край
12БЕРДНИКОВ Дмитрий ВикторовичИркутскИркутская область
13ТУЛТАЕВ Петр НиколаевичСаранскРеспублика Мордовия
14ПОЛТАВЧЕНКО Георгий СергеевичСанкт-Петербурггород федерального значения Санкт-Петербург
15ГОРОБЦОВ Константин МихайловичКалугаКалужская область
16ГРИШАН Юрий ФедоровичМагаданМагаданская область
17ЛАДЫКОВ Алексей ОлеговичЧебоксарыЧувашская Республика
18ШОХИН Андрей СтаниславовичВладимирВладимирская область
19АРАПОВ Евгений СергеевичОренбургОренбургская область
20КУШНАРЕВ Виталий Васильевич с 07.11. 2016. Сменил С.И. ГорбаняРостов-на-ДонуРостовская область
21АКБУЛАТОВ Эдхам ШукриевичКрасноярскКрасноярский край
22ДЖАТДОЕВ Андрей ХасановичСтавропольСтавропольский край
23ПАХОМОВ Анатолий НиколаевичСочиКраснодарский край
24ЛОКОТЬ Анатолий ЕвгеньевичНовосибирскНовосибирская область
25СЕРЕДЮК Илья Владимирович с 19.04.2016. Сменил В.К. ЕрмаковаКемеровоКемеровская область

Вторая группа рейтинга: мэры-середнячки

№№ФИО мэрагородсубъект РФ
26МАГДЕЕВ Наиль ГамбаровичНабережные ЧелныРеспублика Татарстан
27СЫСОЕВ Андрей ИвановичМурманскМурманская область
28КЛЯЙН Иван ГригорьевичТомскТомская область
29БУЛАКИН Николай ГенриховичАбаканРеспублика Хакасия
30БЕРДНИКОВ Сергей Николаевич с 28.10.2016. Сменил В.В. БахметьеваМагнитогорскЧелябинская область
31КАЛАШНИКОВ Игорь ВикторовичПсковПсковская область
32МАСЛОВ Евгений ВасильевичЙошкар-ОлаРеспублика Марий Эл
33ИВАНОВСергей ВячеславовичЛипецкЛипецкая область
34АВИЛОВ Евгений ВасильевичТулаТульская область
35ТЕФТЕЛЕВ Евгений НиколаевичЧелябинскЧелябинская область
36ГУСЕВ Александр ВикторовичВоронежВоронежская область
37ТАМБИЕВ Руслан АлиевичЧеркесскКарачаево-Черкесская Республика
38БУЛЕКОВ Олег ЕвгеньевичРязаньРязанская область
39ГАЕВ Алексей ВладимировичУльяновскУльяновская область
40АНДРЕЕВ Сергей ИгоревичТольяттиСамарская область
41ДУГИН Сергей ИвановичБарнаулАлтайский край
42АЛЕХИН Дмитрий Вячеславович с 21.11.2016. Сменил Ю.А. РогачеваТамбовТамбовская область
43ОВЧАРОВ Николай ИвановичКурскКурская область
44ЕМЕЦ Виктор ВалентиновичКостромаКостромская область
45ЦЕЧОЕВ Беслан БекхановичМагасРеспублика Ингушетия
46КАЛИТА Валентина СергеевнаБлаговещенскАмурская область
47ФУРСОВ Олег БорисовичСамараСамарская область
48ПУШКАРЕВ Игорь СергеевичВладивостокПриморский край
49КУВАЙЦЕВ Виктор НиколаевичПензаПензенская область
50ДАВИДЕНКО Илья ВалентиновичАнадырьЧукотский автономный округ
51АЛАКАЕВ Арсен МихайловичНальчикКабардино-Балкарская Республика
52ТРАВНИКОВ Андрей Александрович 07.11.2016. Сменил Е.Б. ШулеповаВологдаВологодская область
53ПОЛУМОРДВИНОВ Олег АнатольевичАстраханьАстраханская область
54ЯРОШУК Александр ГеоргиевичКалининградКалининградская область
55ГОЛДИН Владимир Борисович с 18.11.2016. Сменил А.Н. СамоделкинаСыктывкарРеспублика Коми
56НАДСАДИН Сергей АлександровичЮжно-СахалинскСахалинская область
57АЛБЕГОВ Борис ХаритоновичВладикавказРеспублика Северная Осетия-Алания
58ФЕДОРОВА Татьяна ВасильевнаНарьян-МарНенецкий автономный округ
59ОВСЯННИКОВ Дмитрий Владимирович с 28.07.2016. Сменил С.И. МеняйлоСевастопольГород федерального значения Севастополь
60БОБРЫШЕВ Юрий ИвановичВеликий НовгородНовгородская область
61ОБЛОГИН Виктор АлександровичГорно-АлтайскРеспублика Алтай
62САМОЙЛОВ Дмитрий ИвановичПермьПермский край
63СЛЕПЦОВ Владимир Витальевич с 21.09.2016. Сменил А.Г. МалютинаЯрославльЯрославская область

Третья группа рейтинга: мэры-аутсайдеры

№№ФИО мэрагородсубъект РФ
64БЕЛОВ Сергей ВикторовичНижний НовгородНижегородская область
65ГОДЗИШ Игорь ВикторовичАрхангельскАрхангельская область
66САРАЕВ Валерий НиколаевичСаратовСаратовская область
67НАРОЛИН Александр ВладимировичМайкопРеспублика Адыгея
68ГОЛКОВ Александр МихайловичУлан-УдэРеспублика Бурятия
69РОЙЗМАН Евгений ВадимовичЕкатеринбургСвердловская область
70ПЕРЕСКОКОВ Александр ВикторовичКировКировская область
71ТЮРИН Юрий АлександровичИжевскУдмуртская республика
72МАКАРОВ Александр НиколаевичБрянскБрянская область
73ХОВАЛЫГ Владислав ТоварищтайовичКызылРеспублика Тыва
74МИРОШНИК Ирина ЮрьевнаПетрозаводскРеспублика Карелия
75КУЗНЕЦОВ Сергей НиколаевичНовокузнецкКемеровская область
76ИВАНЕНКО Виталий Юрьевич c 26.10.2016. Сменил Д.В.ЗайцеваПетропавловск-КамчатскийКамчатский край
77ОГОНЬКОВ Алексей Валентинович с 23.09.2016. Сменил Ю.В.ТимофееваТверьТверская область
78ШАРЫПОВ Владимир Николаевич с 15.11.2016. Сменил И.В. ЧебыкинаИвановоИвановская область
79КУЗНЕЦОВ Олег Васильевич с 20.05.2016. Сменил В.А.ЗабелинаЧитаЗабайкальский край
80ПОТАПОВ Андрей Юрьевич с 05.09.16. Сменил А.В. ПоршаняКурганКурганская область
81БАХАРЕВ Геннадий СергеевичСимферопольРеспублика Крым
82НОВИКОВВасилий ФедоровичОрелОрловская область
83СОВАРЕНКО Владимир Александрович с 12.12.2016. Сменил Д.Л.ПлатоноваСмоленскСмоленская область
84НОХАШКИЕВ Окон Валериевич с 25 июля 2016. Сменил С.В. РароваЭлистаРеспублика Калмыкия
85ЛИХАЧЕВ Виталий Викторович с 24.06.2016. Сменил А.И.ЧунаковВолгоградВолгоградская область
86КОРОСТЕЛЕВ Евгений ВладимировичБиробиджанЕврейская автономная область
87ДВОРАКОВСКИЙ Вячеслав ВикторовичОмскОмская область
88МУСАЕВ Муса АсхабалиевичМахачкалаРеспублика Дагестан

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