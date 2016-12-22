Рейтинг мэров городов России за 2016 год

Москва, , 10:10 — REGNUM Лучше других справляются со своими обязанностями градоначальники Тюмени, Казани и Уфы. Заслуживают хорошей оценки работы мэры городов — Набережные Челны, Мурманск и Томск. Хуже всего работают мэры Биробиджана, Омска и Махачкалы, им стоит подучиться управлять городом. Таковы данные рейтинга мэров российских городов за 2016 год, составленный Центром информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ.

В рейтинг вошли главы 88 городов России — это руководители столиц всех субъектов РФ с добавлением представителей пяти крупных финансово-экономических центров: Магнитогорска, Набережных Челнов, Новокузнецка, Сочи, Тольятти. В рейтинге не представлены представители Московской и Ленинградской областей в связи с отсутствием у этих регионов собственных административных центров.

Рейтинг мэров состоит из трёх групп. Градоначальников из первой группы (1−25 места) эксперты считают лидерами, из второй (26−63 места) — середнячками, из третьей (64−88 места) — аутсайдерами. Примечательно, что последняя группа оказалась самой малочисленной.

Лидером рейтинга стал мэр Тюмени Александр Моор (+3 позиции по сравнению с прошлым годом). Вторую строчку занял лидер прошлого года мэр Казани Ильсур Метишин. На третьем месте — мэр Уфы Ирек Ялалов (также +3 строчки).

В лидерах также числятся градоначальники Москвы (Сергей Собянин на 8-м месте, +1) и Санкт-Петербурга (Георгий Полтавченко на 14-м месте, — 6). Впервые попали в рейтинг и сразу оказались в первой группе мэры Краснодара и Ростова-на-Дону. Из середнячков прошлогоднего рейтинга в лидеры вырвались главы Калуги, Владимира, Оренбурга, Красноярска, Ставрополя, Сочи и Новосибирска.

В наиболее многочисленной группе середнячков — 38 градоначальников. Среди них есть восемь новичков, впервые попавших в рейтинг, — это мэры Магнитогорска, Липецка, Барнаула, Тамбова, Вологды, Сыктывкара, Севастополя и Ярославля. Кроме того, в эту категорию спустились из лидеров главы Мурманска (-9), Томска (-7), Пскова (-15), Йошкар-Олы (-7), Челябинска (-12), Самары (-23) и Владивостока (-32). Во вторую группу также поднялись из аутсайдеров мэры Перми (+14), Нарьян-Мара (+22) и Нальчика (+15).

В аутсайдерах оказались 25 мэров. В этой группе самая большая доля новичков рейтинга, в неё попали 11 человек. Это градоначальники Нижнего Новгорода, Петрозаводска, Петропавловска-Камчатского, Твери, Иваново, Читы, Кургана, Орла, Смоленска, Элисты и Волгограда. В третью группу опустились из середнячков мэры Кызыла (-12), Майкопа (-10), Саратова (-17) и Архангельска (-12).

Первая группа рейтинга: мэры-лидеры

№№ ФИО мэра город субъект РФ 1 МООР Александр Викторович Тюмень Тюменская область 2 МЕТШИН Ильсур Раисович Казань Республика Татарстан 3 ЯЛАЛОВ Ирек Ишмухаметович Уфа Республика Башкортостан 4 ПОЛЕЖАЕВ Константин Алексеевич Белгород Белгородская область 5 КОНОНЕНКО Иван Леонидович Салехард Ямало-Ненецкий автономный округ 6 РЯШИН Максим Павлович Ханты-Мансийск Ханты-Мансийский автономный округ 7 ПЕРВЫШОВ Евгений Алексеевич с 14.11.2016 . Сменил А.В. Михеева Краснодар Краснодарский край 8 СОБЯНИН Сергей Семенович Москва город федерального значения Москва 9 ХУЧИЕВ Муслим Магомедович Грозный Чеченская Республика 10 НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич Якутск Республика Саха (Якутия) 11 СОКОЛОВ Александр Николаевич Хабаровск Хабаровский край 12 БЕРДНИКОВ Дмитрий Викторович Иркутск Иркутская область 13 ТУЛТАЕВ Петр Николаевич Саранск Республика Мордовия 14 ПОЛТАВЧЕНКО Георгий Сергеевич Санкт-Петербург город федерального значения Санкт-Петербург 15 ГОРОБЦОВ Константин Михайлович Калуга Калужская область 16 ГРИШАН Юрий Федорович Магадан Магаданская область 17 ЛАДЫКОВ Алексей Олегович Чебоксары Чувашская Республика 18 ШОХИН Андрей Станиславович Владимир Владимирская область 19 АРАПОВ Евгений Сергеевич Оренбург Оренбургская область 20 КУШНАРЕВ Виталий Васильевич с 07.11. 2016. Сменил С.И. Горбаня Ростов-на-Дону Ростовская область 21 АКБУЛАТОВ Эдхам Шукриевич Красноярск Красноярский край 22 ДЖАТДОЕВ Андрей Хасанович Ставрополь Ставропольский край 23 ПАХОМОВ Анатолий Николаевич Сочи Краснодарский край 24 ЛОКОТЬ Анатолий Евгеньевич Новосибирск Новосибирская область 25 СЕРЕДЮК Илья Владимирович с 19.04.2016 . Сменил В.К. Ермакова Кемерово Кемеровская область

Вторая группа рейтинга: мэры-середнячки

№№ ФИО мэра город субъект РФ 26 МАГДЕЕВ Наиль Гамбарович Набережные Челны Республика Татарстан 27 СЫСОЕВ Андрей Иванович Мурманск Мурманская область 28 КЛЯЙН Иван Григорьевич Томск Томская область 29 БУЛАКИН Николай Генрихович Абакан Республика Хакасия 30 БЕРДНИКОВ Сергей Николаевич с 28.10.2016 . Сменил В.В. Бахметьева Магнитогорск Челябинская область 31 КАЛАШНИКОВ Игорь Викторович Псков Псковская область 32 МАСЛОВ Евгений Васильевич Йошкар-Ола Республика Марий Эл 33 ИВАНОВСергей Вячеславович Липецк Липецкая область 34 АВИЛОВ Евгений Васильевич Тула Тульская область 35 ТЕФТЕЛЕВ Евгений Николаевич Челябинск Челябинская область 36 ГУСЕВ Александр Викторович Воронеж Воронежская область 37 ТАМБИЕВ Руслан Алиевич Черкесск Карачаево-Черкесская Республика 38 БУЛЕКОВ Олег Евгеньевич Рязань Рязанская область 39 ГАЕВ Алексей Владимирович Ульяновск Ульяновская область 40 АНДРЕЕВ Сергей Игоревич Тольятти Самарская область 41 ДУГИН Сергей Иванович Барнаул Алтайский край 42 АЛЕХИН Дмитрий Вячеславович с 21.11.2016 . Сменил Ю.А. Рогачева Тамбов Тамбовская область 43 ОВЧАРОВ Николай Иванович Курск Курская область 44 ЕМЕЦ Виктор Валентинович Кострома Костромская область 45 ЦЕЧОЕВ Беслан Бекханович Магас Республика Ингушетия 46 КАЛИТА Валентина Сергеевна Благовещенск Амурская область 47 ФУРСОВ Олег Борисович Самара Самарская область 48 ПУШКАРЕВ Игорь Сергеевич Владивосток Приморский край 49 КУВАЙЦЕВ Виктор Николаевич Пенза Пензенская область 50 ДАВИДЕНКО Илья Валентинович Анадырь Чукотский автономный округ 51 АЛАКАЕВ Арсен Михайлович Нальчик Кабардино-Балкарская Республика 52 ТРАВНИКОВ Андрей Александрович 07.11.2016 . Сменил Е.Б. Шулепова Вологда Вологодская область 53 ПОЛУМОРДВИНОВ Олег Анатольевич Астрахань Астраханская область 54 ЯРОШУК Александр Георгиевич Калининград Калининградская область 55 ГОЛДИН Владимир Борисович с 18.11.2016 . Сменил А.Н. Самоделкина Сыктывкар Республика Коми 56 НАДСАДИН Сергей Александрович Южно-Сахалинск Сахалинская область 57 АЛБЕГОВ Борис Харитонович Владикавказ Республика Северная Осетия-Алания 58 ФЕДОРОВА Татьяна Васильевна Нарьян-Мар Ненецкий автономный округ 59 ОВСЯННИКОВ Дмитрий Владимирович с 28.07.2016 . Сменил С.И. Меняйло Севастополь Город федерального значения Севастополь 60 БОБРЫШЕВ Юрий Иванович Великий Новгород Новгородская область 61 ОБЛОГИН Виктор Александрович Горно-Алтайск Республика Алтай 62 САМОЙЛОВ Дмитрий Иванович Пермь Пермский край 63 СЛЕПЦОВ Владимир Витальевич с 21.09.2016 . Сменил А.Г. Малютина Ярославль Ярославская область

Третья группа рейтинга: мэры-аутсайдеры