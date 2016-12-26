Список кандидатов в президенты Туркмении вырос до четырех человек

К ранее названным претендентам на высшую государственную должность присоединился чиновник, представляющий пищевую промышленность этой республики

Ашхабад, , 08:09 — REGNUM Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Туркмении зарегистрировала действующего президента этой среднеазиатской страны Гурбангулы Бердымухамедова в качестве кандидата на пост главы государства, сообщило ИА «Turkmen dowlet habarlar agentligi».

Также туркменский ЦИК вручил удостоверения кандидатов другим будущим участникам президентской гонки: представителю «Партии промышленников и предпринимателей» банкиру Бекмырату Аталыеву, председателю Марыйского областного комитета «Аграрной партии» Дурдыгылычу Оразову и выдвинутому инициативной группой граждан заместителю председателя Гособъединения пищевой промышленности Максату Аннанепесову.

«За время, оставшееся до выборов, кандидатам на высший государственный пост предстоят встречи с избирателями и выступления в СМИ с тем, чтобы ознакомить граждан со своими предвыборными программами. На всех избирательных участках продолжается составление списков избирателей», — пишет «Туркменистан.ру».

ИА REGNUM напоминает, что выборы главы государства должны состояться в Туркмении 12 февраля 2017 года. Отметим, что ранее было известно только о трех кандидатах, претендующих на кресло туркменского лидера: Гурбангулы Бердымухамедове — выдвинутом «Демократической партией», Бекмырате Аталыеве — представляющем «Партию промышленников и предпринимателей», а также Дурдыгылыче Оразове — делегированном «Аграрной партией».

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