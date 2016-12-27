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В Вооруженных силах РФ в 2016 году проведено более 3600 учений

Политика
Также проведено 5 внезапных проверокк, которые продемонстрировали возросший уровень выучки воинских частей
Миномётчики на учениях
Иллюстрация: Mil.ru
Миномётчики на учениях

Москва, 27 Декабря 2016, 13:40 — REGNUM  

В 2016 году удалось сохранить и нарастить интенсивность оперативной и боевой подготовки Вооруженных сил России. Об этом сегодня, 27 декабря, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании в Минобороны РФ, сообщили в военном ведомстве.

Проведено 3630 учений, а также 5 внезапных проверок боеготовности войск. «Они продемонстрировали возросший уровень выучки и слаженности соединений и воинских частей. Об этом свидетельствуют и успешные действия нашей группировки в Сирии», — отметил Шойгу.

При этом министр обороны особо остановился на том факте, что «испытание на прочность в реальных боевых условиях прошло не только 84% лётного состава ВКС, но и техника».

«В ходе операции в Сирийской Арабской Республике апробировано более 160 наименований новейшего и перспективного вооружения. В целом оно доказало свою высокую надёжность», — подчеркнул глава военного ведомства.

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