Оснащенность армии новейшим оружием доведена до 58,3% — Шойгу

Москва, , 13:33 — REGNUM В уходящем 2016 году проделана большая работа по строительству Вооружённых сил РФ и повышению уровня их боеготовности. Продолжается плановое оснащение армии современным вооружением и военной техникой, а также ремонт и модернизацию имеющихся образцов. Об этом сегодня, 27 декабря, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании в Минобороны РФ, сообщили в военном ведомстве.

«В войска поставлено 139 летательных аппаратов, 24 надводных корабля и судна обеспечения, 2 многоцелевые подводные лодки, 88 артиллерийских систем и орудий, 764 боевые бронированные машины», — сказал Шойгу

«В результате оснащённость частей постоянной готовности новейшим оружием доведена до 58,3%. Исправность техники возросла до 94%. Укомплектованность Вооружённых сил личным составом достигла 93%», —. отметил министр обороны

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что в 2016 году предстоит поднять уровень оснащённости Вооруженных сил РФ новейшим вооружением с 47% до 51%. Повысить долю исправной техники с 89% до 92%.