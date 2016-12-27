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Оснащенность армии новейшим оружием доведена до 58,3% — Шойгу

Политика
Исправность техники возросла до 94%., укомплектованность Вооружённых сил достигла 93%
Танк Т-14 «Армата»
Иллюстрация: Kremlin.ru
Танк Т-14 «Армата»

Москва, 27 Декабря 2016, 13:33 — REGNUM  В уходящем 2016 году проделана большая работа по строительству Вооружённых сил РФ и повышению уровня их боеготовности. Продолжается плановое оснащение армии современным вооружением и военной техникой, а также ремонт и модернизацию имеющихся образцов. Об этом сегодня, 27 декабря, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании в Минобороны РФ, сообщили в военном ведомстве.

«В войска поставлено 139 летательных аппаратов, 24 надводных корабля и судна обеспечения, 2 многоцелевые подводные лодки, 88 артиллерийских систем и орудий, 764 боевые бронированные машины», — сказал Шойгу

«В результате оснащённость частей постоянной готовности новейшим оружием доведена до 58,3%. Исправность техники возросла до 94%. Укомплектованность Вооружённых сил личным составом достигла 93%», —. отметил министр обороны

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что в 2016 году предстоит поднять уровень оснащённости Вооруженных сил РФ новейшим вооружением с 47% до 51%. Повысить долю исправной техники с 89% до 92%.

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