Москва, , 16:04 — REGNUM Россия и Турция готовятся подписать двустороннее межправительственное рамочное соглашение о сотрудничестве в космической сфере. В настоящее время идёт активная работа по подготовке документа, который призван заложить «надёжную основу для дальнейшего успешного развития сотрудничества между странами в области космической деятельности». Об этом 10 февраля заявили в пресс-службе гокорпорации «Роскосмос».

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В госкорпорации отметили заинтересованность турецких коллег в наращивании двустороннего взаимодействия с Россией в области космоса и рассчитывает в ближайшем будущем получить от Турции предложения по сотрудничеству в космической отрасли, в частности предложения о российской помощи в организации полёта на МКС первого турецкого космонавта.

«У наших стран уже выстроены прочные деловые контакты в космической сфере. Мы достаточно давно ведем обсуждения возможности реализации отдельных космических проектов, а с созданием в Турции собственного национального космического агентства наш диалог выходит на новый уровень», — добавили в Роскосмосе.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна к 2023 году в рамках Национальной космической программы Турции к 2023 году отправит ракету на Луну. Кроме того, Анкара намерена отправить в космос своего космонавта. С помощью достижений в сфере развития космоса Турция рассчитывает «выйти в высшую лигу глобальной космической гонки».

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