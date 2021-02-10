Анкара, , 13:19 — REGNUM Министр промышленности и развития технологий Турции Мустафа Варанк на пресс-конференции по случаю запуска турецкого спутника Turksat 5A 10 февраля рассказал о планах Турции по отправке в космос турецкого астронавта. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7.

«Мы не собираемся устраивать туристические путешествия. Мы не подходим к этому вопросу с таким пониманием. Это будет научное исследование. Мы выберем человека, который справиться со всеми физическими трудностями в космосе, и отправим его в космос», — сообщил Варанк.

Варанк, напомнив заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил, что в космос может быть отправлена также женщина-астронавт.

«В результате мы отправим наиболее подходящего гражданина Турции в космос. Егоили её целью будет проведение научных исследований. Если кандидат удовлетворит все критерии, в отношении женщин будет применен принцип позитивной дискриминации», — подчеркнул Варанк.

Варанк отметил, что космическое агентство Турции является очень амбициозным. По его словам, оно подготовило программу, которая раскроет весь имеющийся экономический потенциал Турции в космическом пространстве, «поможет повысить планку космических разработок и выйти на новый уровень в этой сфере».