Москва, , 11:19 — REGNUM По числу установленных камер для видеонаблюдения Россия заняла третье место в мире, уступив Китаю и США, говорится в исследовании информационного аналитического агентства TelecomDaily.

Камеры ведеонаблюдения Кульчицкий Александр © ИА Красная Весна

Так, в России насчитывается порядка 13,5 млн камер, в Китае — 200 млн, в США — 50 млн. Однако по числу камер на 1 тыс. человек лидируют Соединённые Штаты (152,8 камеры), далее идёт Китай (143,6) и Россия (93,2).

Также отмечается, что рынок облачного видеонаблюдения в мире остается одним из самых быстрорастущих сегментов IT. Если в прошлом году его объем составлял $1,55 млрд, то по итогам этого года он прогнозируется на уровне $1,83 млрд.

Напомним, ранее стало известно, что крупные страховые компании намерены получить доступ к системе интеллектуального видеонаблюдения в Москве. Страховщики совместно с Банком России ведут переговоры с департаментом информационных технологий Москвы о доступе к системе интеллектуального видеонаблюдения.

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