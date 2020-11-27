Москва, , 14:12 — REGNUM Инициатива страховщиков понятна. Они хотят получать данные с городских видеокамер, для того чтобы устанавливать виновника происшествия в ситуациях, когда он скрылся с места аварии и некому предъявлять убытки, заявил корреспонденту ИА REGNUM член президиума Судебно-экспертной палаты России Денис Подшиваленко.

«Сейчас существует регламент, согласно которому записи с видеокамер можно получить в течение трех дней, если направить заявление в полицию.

Учитывая, что страховые компании рассматривают страховые случаи и принимают решения о компенсации убытков в течение месяца, трехдневного срока для получения данных с видеокамер вполне достаточно.

Другое дело, что бывают ситуации, когда по факту получение видеоархива занимает гораздо больше времени, чем это регламентировано нормативными актами. Подчас люди предпочитают не связываться с этим из-за волокиты.

Однако если опираться на опыт других стран, например, США, то там страховщики имеют доступ к видеокамерам только по решению суда. В России сейчас аналогичная система, которую, однако отличает излишняя забюрократизированность, и, конечно, нужно искать новые решения.

Вместо того чтобы давать доступ к данным с видеокамер страховщикам, лучше оптимизировать эту систему, когда информацией с видеокамер будет располагать и управлять единый центр в рамках системы МВД или Департамента информационных технологий г. Москвы.

Представители страховых компаний могли бы выделить финансирование на содержание дополнительных сотрудников, а также технических средств в вышеуказанных структурах, которые бы обеспечили снижение административных барьеров при получении данных с видеокамер.

Если страховщики получат прямой доступ к городским видеокамерам, то приватность российских граждан не будет «застрахована» от злоупотреблений. А вслед за страховщиками появятся и другие структуры, желающие получить доступ к камерам», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, страховые компании просят разрешить прямой доступ к видео с городских камер Москвы для выявления мошенничества при ДТП.

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