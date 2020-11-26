Москва, , 13:40 — REGNUM Способы, которые позволят добиться наилучшего качества при фотографировании на смартфон, перечислил 26 ноября старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

«Невозможно точно ответить на вопрос, какие именно настройки смартфона следует применить, чтобы получить идеальное фото. Лучший совет в данном случае — экспериментируйте», — приводит его слова агентство «Прайм».

При этом эксперт порекомендовал менять значения ISO и баланс белого, попробовать макросъемку и вообще использовать все настройки, которые есть в смартфоне.

«Как можно реже используйте вспышку, так как она портит цветопередачу, выделяет ненужные детали и вовсе искажает цвета», — сказал Кузьменко.

Помимо того, как указал эксперт, нужна фокусировка объектов, так как в некоторых моделях она возможна только ручным способом. При этом он также посоветовал не использовать zoom, так как в этом случае нарушается четкость и резкость, а иногда на фото даже проступают пиксели.

В то же время Кузьменко считает, что главное — держать камеру в чистоте, так как пыль на объективе может нарушить качество фотографии. Он отметил, что существует ряд фоторедакторов, позволяющих улучшить снимок, и лучше всего, по его мнению, использовать популярные бесплатные приложения.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября доцент кафедры информатики РЭУ имени Георгия Плеханова Александр Тимофеев рассказал, что ведущие разработчики смартфонов прекратили увеличивать размер экрана, так как такое устройство имеет свои недостатки.