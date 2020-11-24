Москва, , 11:49 — REGNUM Ведущие разработчики смартфонов прекратили увеличивать размер экрана, так как такое устройство имеет свои недостатки. О них доцент кафедры информатики РЭУ имени Георгия Плеханова Александр Тимофеев рассказал 24 ноября агентству «Прайм».

Во-первых, отметил он, большой смартфон неудобно держать в руке и при этом нажимать на экран большим пальцем. При частом использовании устройства могут возникнуть проблемы с мышцами кисти руки.

Второй недостаток — такой смартфон приходится класть в задний, а не передний карман. Так можно случайно сесть на него и повредить корпус. В тёмное время суток от яркого экрана идёт избыточный свет, это грозит резью в глазах.

«Также яркий и большой экран инстинктивно привлекает внимание прохожих, и недоброжелателей в том числе», — добавил Тимофеев.

Оптимальным считается смартфон шириной 6−8 см и длиной 10−15 см. Мода на крупные модели прошла, заключил эксперт.

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