Москва, 24 ноября 2020, 08:57 — REGNUM Директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков рекомендует ежемесячно проводить аудит установленных на гаджете приложений.
По его словам, у многих пользователей установлено на смартфоне более 100 приложений, из которых используются только около десяти.
Для более быстрой работы гаджета специалист рекомендует отключить push-уведомления тех приложений, которыми не пользуются.
Также необходимо следить за приложениями, работающими в фоновом режиме. Кроме того, следует регулярно проверять информацию и удалять ненужные материалы в «облачной» памяти.
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«Также не надо дублировать все картинки, контент, видео и аудио, которые приходят вам через мессенджеры, в память телефона», — цитирует его агентство «Прайм».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин назвал наиболее распространенные причины, из-за которых смартфон может нагреваться.
Так, это может случаться из-за недостаточного для работы приложений качества связи, так как картам, приложениям статистики, мессенджерам и почтовым службам чаще всего необходим быстрый интернет. В случае отсутствия такового приложение начинает делать большое число запросов, что приводит к нагреванию смартфона и падению уровня заряда его аккумуляторной батареи.
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