Москва, , 08:18 — REGNUM Оставленное в розетке зарядное устройство может прийти в негодность при скачке напряжения в сети, вызванном грозой или сильным ветром. Об этом сообщил директор института IT университета «Синергия» Станислав Косарев агентству «Прайм».

Эксперт добавил, что скачок напряжения может даже привести к возгоранию оставленного в розетке зарядного устройства. Также Косарев порекомендовал хранить зарядные устройства в местах, недоступных для детей и животных.

Он отметил, что также не рекомендуется оставлять смартфон подключенным к зарядному устройству после полного заряда аккумулятора. Это может сократить срок служба батареи смартфона.

«Самый оптимальный вариант для продления службы аккумулятора — поддерживать заряд в 20−80%», — подчеркнул Косарев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов рассказал, что при использовании современных смартфонов не требуется регулярно полностью разряжать аккумулятор для продления срока службы устройства.

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