Москва, , 08:56 — REGNUM Генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский заявил, что опытный образец новейшего вертолета для ВМФ РФ «Минога» будет создан через пять лет.

«Я бы аккуратно сказал, что опытный образец мы получим в 2025 или 2026 году. Это большой комплекс работ, который «Вертолеты России» ведут в кооперации с другими предприятиями «Ростеха», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа Минобороны РФ и «Вертолеты России» подписали контракт на разработку перспективного морского вертолета «Минога».

Новый морской вертолет предназначен «для авиационного обеспечения боевых действий современного ВМФ России на любых театрах военных действий, в том числе высоких широтах».

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