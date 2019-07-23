Москва, , 20:15 — REGNUM

Минобороны России сформулировало тактико-технические требования для создания арктической версии боевого вертолета Ка-65 «Минога» — сообщают «Известия».

Модернизированную для эксплуатации в условиях низких температур «Миногу», можно будет использовать с аэродромов Крайнего Севера, морских баз типа Арктический трилистник и борта боевых кораблей. Вертолет получит уникальную навигационную систему, позволяющую определять координаты с высокой точностью даже без использования GPS/ГЛОНАСС и выполнять задачи в любое время суток в сложных погодных условиях.

Кроме того, арктическая версия получит дополнительную энергоустановку для запуска основного двигателя при крайне отрицательных температурах, системы спасения и отопления для экипажей, позволяющие выживать в сложных полярных условиях в случае катастрофы.

Планируется, что на кораблях ВМФ «Минога» станет эксплуатироваться в качестве противолодочной или десантно-транспортная машины, а также разведчика. В условиях Арктики она будет востребована как «утепленный» транспортный или десантный вертолет, который сможет поддерживать сообщение между северными базами (Арктический трилистник на архипелаге Земля Франца-Иосифа, Северной земле, Новой земле, Новосибирских островах, по маршруту Северного морского пути) и отдаленными гарнизонами, пограничными заставами, постами ВМФ и ПВО.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, со ссылкой наначальника морской авиации ВМФ России генерал-майора Игоря Кожина, что новый боевой вертолет Ка-65 будет создан для российской морской авиации в КБ «Камов» к 2020 году.