Веллингтон, , 11:12 — REGNUM Американская корпорация Microsoft получила согласие управления иностранных инвестиций на строительство гигантского центра обработки данных облачных вычислений в Окленде. Об этом 16 сентября сообщает газета The New Zealand Herald.

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Уточняется, что заявителем выступила дочерняя новозеландская компания Microsoft NZ.

«Инвестиции предполагают приобретение земельных участков для эксплуатации дата-центров, стоимость которых пока не подтверждена, но превысит 100 миллионов долларов», — говорится в решении говорится в решении управления иностранных инвестиций.

В последующем на этих земельных участках в Окленде к концу 2022 года будет созданы два крупных центра обработки данных. Это позволит предприятием и организациям хранить данные на серверах, которые расположены на территории страны, включая конфиденциальные данные о гражданах Новой Зеландии, как это предписывают требования законодательства страны.

Напомним, о создании центра обработки данных премьер-министр страны Джасинда Ардерн объявила в мае 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае американская компания Microsoft объявила о планах создать первый центр обработки данных в Италии в рамках инвестиционного плана на $1,5 млрд.