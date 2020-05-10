Милан, Италия, , 08:32 — REGNUM Американская компания Microsoft создаст первый центр обработки данных в Италии в рамках инвестиционного плана на $1,5 млрд. Об этом сообщает Reuters.

Новый центр обработки данных Microsoft будет создан возле Милана в рамках пятилетнего инвестиционного плана. Он будет использоваться для предоставления доступа к облачным сервисам для малых и средних предприятий.

Аналитики ожидают быстрого роста рынка облачных технологий в Италии в ближайшие годы. Ранее в мае центр обработки данных в Милане открыл один из главных конкурентов Microsoft в этой области — американская компания Amazon. Также развитием облачных технологий в рамках сотрудничества с местным оператором Telecom Italia занимается ещё одна компания из США — Google.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте компания Microsoft впервые ввела должность главного научного сотрудника. Эту должность занял Эрик Хорвиц, прежде возглавлявший исследовательскую лабораторию компании.

Читайте ранее в этом сюжете: Microsoft впервые назначила главного научного сотрудника