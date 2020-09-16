Москва, , 01:49 — REGNUM Минобороны России усилило защиту Крыма гаубицами 2А65 МСТА-Б, способными вести огонь по корректируемой траектории и поражать любые цели на расстоянии в десятки километров. Об этом 16 сентября пишут «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.

Отмечается, что сверхточная артиллерия поступила на вооружение в 8-й отдельный артиллерийский полк. Кроме неуправляемых боеприпасов, в части поступили снаряды «Краснополь» с лазерным наведением, для целеуказания которых используют беспилотники «Орлан-30».

Ранее МСТА-Б прошли проверку в Сирии, где показали высокие результаты. В Крыму артиллеристы смогут надежно прикрыть побережье и стать ответом на возрастающую активность США и НАТО.

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