Вашингтон, , 12:35 — REGNUM Стоимость разработки сверхтяжёлой ракеты-носителя Space Launch System (SLS) составит около $9,1 млрд, заявила руководитель программы пилотируемых космических полётов американского аэрокосмического агентства NASA Кэти Людерс. Об этом сообщает портал Space.com.

Ракета-носитель SLS разрабатывается для реализации американской лунной программы Artemis. Первый испытательный запуск этой ракеты планировался на начало 2021 года, однако в NASA признали, что им придётся задержать старт из-за задержки работы в связи со вспышкой новой коронавирусной инфекции.

В новом сообщении Кэти Людерс уточнила, что сейчас в NASA рассчитывают провести первый запуск SLS в ноябре 2021 года. Она также добавила, что с учётом этой задержки общие затраты на разработку ракеты-носителя составят около $9,1 млрд. Ещё $2,4 млрд потребуется для создания базовой наземной инфраструктуры, требуемой для запуска этих ракет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре специалисты NASA провели полномасштабное испытание разгонного блока ракеты-носителя SLS на полигоне в штате Юта.