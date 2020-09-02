Вашингтон, , 23:54 — REGNUM Полномасштабное испытание разгонного блока ракеты-носителя SLS (Space Launch System), созданного для запуска космических кораблей Orion на Луну и Марс успешно проведено на полигоне в американском штате Юта, сообщает 2 сентября официальный сайт NASА.

Испытание разгонного блока ракеты-носителя SLS (Space Launch System) Nasa.gov

Двигатель разгонного блока, укрепленный в горизонтальном положении, проработал 120 секунд. Во время испытания были проверены работа двигателя, качество использованных материалов, а также потенциал для новых доработок конструкции.

Разгонный блок SLS (Space Launch System) создается для запуска космического корабля Orion к Луне и к Марсу. Ракета-носитель будет оснащена двумя такими разгонными блоками, которые отделятся при выходе на орбиту.

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