Москва, , 08:31 — REGNUM Российское тюнинг-ателье Montetuning построило на базе Ford Cougar 2000 спорткар Nissan GT-R. Снимки с авто распространила пресс-служба компании.

Тюнеры сняли старые кузовные детали, а затем прибегли к использованию монтажной пены, стеклоткани и смолы для создания нового внешнего облика автомобиля. Из штатных элементов в машине остались лишь оптика и фирменный значок Nissan.

В движение спорткар приводит 180-сильный мотор V6. Он позволяет авто набирать 100 км/ч за 6,5 секунды. Расход Nissan GT-R равен 10 литров на 100 км пути.

На рестайлинг авто тюнеры потратили 15 тыс. евро (более 1,3 млн руб.).

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в июле 2020 года российские дилеры реализовали 5315 новых машин Nissan, что на 34% больше, чем год назад.

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